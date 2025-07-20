Al menos 73 muertos por disparos israelíes durante reparto de ayuda en Gaza

El Ministerio de Salud gazatí -controlado por Hamás- informó este domingo que al menos 73 personas murieron y 150 resultaron heridas por ataques israelíes contra personas que esperaban su turno para recibir ayuda en los puestos de la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), la mayoría en el norte del enclave palestino.

“El número de muertos entre las personas hambrientas que esperan la ayuda en los puntos de reparto desde la madrugada de hoy (domingo) asciende a 73, incluidas 67 en el norte de la Franja de Gaza, y más de 150 heridos, algunos de ellos muy graves”, informó el Ministerio de Salud en un comunicado.

La agencia de noticias palestina Sanad informó, citando testigos presenciales, que las fuerzas israelíes abrieron fuego intenso contra la multitud que esperaba el reparto de ayuda en Zikim, al norte de Beit Lahiya, lo que provocó la muerte de 45 personas, según fuentes médicas del Hospital Al Shifa citadas por Sanad.

Los testigos relataron que a primera hora de la mañana había miles de personas esperando para recoger sacos de harina en el punto de reparto Oasis. Una voz instó a unos 200 palestinos a alzar los brazos y a pasar así frente a los carros de combate israelíes y cuando lo hicieron los militares abrieron fuego.

El Hospital de Al Shifa recibió al menos 45 muertos y 60 heridos mientras que el hospital de campaña de Al Saraya que opera la Media Luna Roja Palestina ha recibido otros dos muertos y 90 heridos. En la Clínica Jeque Raduán recibieron 19 cadáveres y 73 heridos, la mayoría en estado crítico. Otro cuerpo llegó al Hospital Baptista de la Ciudad de Gaza.

En total ya suman 995 los muertos, 6011 los heridos y 45 los desaparecidos en incidentes ocurridos en las inmediaciones de los puntos de reparto de la GHF, según el Gobierno gazatí, que considera estos lugares como “trampas mortales”.

La GHF tuvo que salir este pasado sábado a desmentir su implicación en otro incidente que dejó más de una treintena de muertos, esta vez en el sur de Gaza. Si bien, confirmó “actividad de las Fuerzas de Defensa de Israel”, esto habría sido “a varios kilómetros del centro de distribución de ayuda humanitaria más cercano” y horas antes de su apertura

“Hemos advertido repetidamente a quienes buscan ayuda que no se desplacen a nuestros centros durante la noche ni a primeras horas de la mañana”, añadieron en un mensaje publicado en su cuenta de X.

La organización israelí-estadounidense, cuestionada por la ONU por su ineficacia y ausencia de neutralidad, volvió a insistir a Naciones Unidas en que comprometa su respaldo y la utilice para entregar la ayuda humanitaria internacional que permanece en espera en la frontera de Gaza por el bloqueo en vigor de Israel.