Democracia Siempre: Oposición acusa que la cumbre es “puramente ideológica” y oficialismo defiende su importancia

La cumbre “Democracia Siempre” tendrá lugar mañana lunes en el Palacio de La Moneda y reunirá al Presidente Gabriel Boric con los mandatarios de Brasil (Lula da Silva), España (Pedro Sánchez), Colombia (Gustavo Petro) y Uruguay (Yamandú Orsi). Se trata de la continuación del encuentro “En defensa de la democracia, luchando contra el extremismo”, que tuvo lugar en 2024 y que fue organizado por Brasil y España en el contexto de la Asamblea General de la ONU.

El evento, sin embargo, no ha estado exento de críticas, pues la oposición lo considera innecesario. Desde Renovación Nacional (RN), los cuestionamientos han estado centrados en los líderes seleccionados para asistir y a que todos ellos están políticamente alineados con el Presidente Boric.

En esa línea, el senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, señaló que “más allá del derecho que tiene cualquier Presidente de organizar encuentros, nuestra crítica a este encuentro en particular es que es un encuentro que en vez de buscar los intereses de Chile en sus relaciones exteriores, es un encuentro puramente ideológico, de presidentes que comparten una manera muy específica de ver las cosas”.

“En este momento, todos estamos muy conscientes de lo complejo que está el mundo y por eso, de haber organizado un acto de carácter internacional, yo hubiera preferido mil veces que el Presidente hubiera hecho una invitación amplia a presidentes de países que son importantes para Chile, pero no solamente los que piensan de una manera, sino que también los que piensan de otra”, insistió.

Desde Republicanos, en tanto, se apuntó a que el foco del Presidente Boric debería estar en los problemas internos. El diputado de la tienda, Agustín Romero, además criticó el hecho de que se convocara al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

“Que haya una cumbre con un presidente como el español, que tiene serios problemas de corrupción, ¿acaso van a hablar de eso? Yo creo que lo que esperarían los chilenos es que el Presidente de la República estuviera preocupado de cerrar lo mejor que pueda su Gobierno. Nos van a dejar sin ningún peso para ninguna emergencia, con una tremenda crisis en listas de espera, una inseguridad increíble, una inmigración irregular desatada y el Presidente prefiere juntarse con sus amigos internacionales de su propio sector, en vez de preocuparse de los problemas de los chilenos”, acusó.

El oficialismo, por su parte, se cuadró detrás del Mandatario, recalcando que la cumbre será provechosa para nuestro país. La diputada del Partido Comunista (PC), Alejandra Placencia, destacó que el Presidente Boric “ha hecho un esfuerzo durante todo su gobierno por tener relaciones bilaterales y multilaterales tanto con países de la región como de otros lugares del mundo y de distinto signo político”.

Placencia además cuestionó a la oposición, indicando que sus críticas sobre la cumbre, “solo vienen a reflejar una visión sesgada”. “Muchos de ellos incluso esperarían que nosotros no tuviéramos relaciones internacionales con ningún país. Que saliéramos de los organismos internacionales y que al final fuéramos una isla, cuando lo que tenemos que hacer, para enfrentar en conjunto problemas económicos, de migración, de seguridad y otros, es fortalecer las relaciones con países afines y con aquellos que no son afines”.

“El Presidente yo creo que lo ha hecho bien en ese sentido y la cumbre se justifica. Si el nombre “Democracia Siempre” le molesta a alguien esa persona es la que debería cuestionárselo”, agregó.

Del mismo modo, el diputado del Frente Amplio (FA), Diego Ibáñez, aseguró que “el Presidente Boric está preocupado de subir el sueldo mínimo, al mismo tiempo que de convocar a presidentes con renombre internacional”.

“Se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo. No creo que esas críticas sean oportunas para un jefe de Estado que necesita que Chile se sitúe en el escenario internacional, no solo para abrir debates políticos sino también para abrir otros canales económicos. Siempre es positivo que Chile se ponga en el centro del tablero internacional”, opinó.

Los líderes recalcaron la relevancia del encuentro

En las horas previas a su encuentro, el Presidente Boric y los mandatarios que asistirán a la cumbre “Democracia Siempre” publicaron una carta conjunta en El Mercurio. Allí, afirmaron que en el actual momento que atraviesan las democracias en el mundo, “como líderes progresistas tenemos el deber de actuar con convicción y responsabilidad frente a quienes pretenden debilitar la democracia y sus instituciones”.

“No basta con evocar la democracia ni hablar en nombre de ella: debemos fortalecerla, renovarla y hacer que vuelva a ser significativa para quienes sienten sus promesas incumplidas. Es con más democracia como crearemos más oportunidades para las generaciones futuras, y como mejor nos adaptaremos a los retos globales que suponen la inteligencia artificial o el cambio climático. Resolver los problemas de la democracia con más democracia, siempre”, enfatizaron.

Los mandatarios además manifestaron que se trata no solo de una continuación del encuentro que organizaron Brasil y España en el marco de la Asamblea General de la ONU, “sino que es un paso más”.

“Sabemos que defender la democracia exige que seamos capaces de condenar las derivas autoritarias y, a la vez, hablar en positivo, proponiendo reformas estructurales para enfrentar la desigualdad en nuestros países y el mundo. La historia nos ha demostrado una y otra vez que la democracia es el mejor camino posible para garantizar la paz, la cohesión social y las oportunidades para todos. Impulsar estrategias comunes en favor del multilateralismo, el desarrollo sostenible, la justicia social y los derechos humanos resulta un imperativo ético y político”, estimaron.

El propio Presidente Boric compartió la misiva en sus redes sociales señalando que con la cumbre “la larga tradición democrática de Chile se fortalece ante el mundo”.

“Este lunes, junto a los Presidentes Lula Da Silva, Pedro Sánchez, Yamandú Orsi y Gustavo Petro, nos reuniremos en La Moneda en el marco de la reunión “Democracia Siempre”, donde propondremos caminos para fortalecer la cohesión social, reducir las desigualdades y enfrentar la difusión de desinformación”, escribió.