"En Chile existe la libertad de expresión": Ministro Elizalde descarta intervencionismo electoral del Presidente Boric

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, comentó el apoyo entregado por el Presidente, Gabriel Boric a la candidata del oficialismo, Jeannete Jara, descartando intervencionismo electoral, pues aseguró que “en Chile existe libertad de expresión”.

“El Gobierno ha sido explícito al respecto de que nosotros no vamos a permitir ninguna forma de intervencionismo electoral, entendido como que recursos públicos o funcionarios públicos en se ponen a disposición de las campañas”, dijo Elizalde en entrevista con Canal 13, minimizando el comentario de Gabriel Boric en el aniversario del Frente Amplio donde señaló “espero que el gobierno de Jeannette Jara sea mejor que el nuestro”.

Sobre el mismo tema, Elizalde agregó que “en Chile existe libertad de expresión y esto es una democracia y, por tanto, se puede emitir opiniones políticas, eso forma parte del debate democrático”.

“Se dictó un instructivo que es coherente con los dictámenes de la Contraloría en esta materia y que se dictó con motivo de las primarias, pero que se hace aplicable a todo el proceso electoral”, sostuvo el ministro.

Elizalde además fue consultado sobre la renuncia del director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etchberry, luego de que se revelara que no pagó las contribuciones de una casa de su propiedad en la Laguna de Aculeo. Al respecto, el secretario de Estado señaló que “dado los antecedentes que se dieron públicos por parte de un medio de comunicación, la autoridad de Hacienda y el Presidente de la República tomaron la decisión de pedirle la renuncia, para no generar mayor controversia sobre este punto y para que la institución esté concentrada en lo que deba hacer”.

Sin embargo, el ministro Elizalde también hizo un buen balance del desempeño de Etcheberry: “Hizo una buena gestión a cargo del SII. Él ya había liderado un proceso de modernización muy importante en gobiernos anteriores y fue una gran contribución durante lo que es la etapa del gobierno”, estimó.