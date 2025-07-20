Exalcalde de Rancagua arriesga hasta 58 años de cárcel por corrupción

La Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins presentó la acusación formal en contra del exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, acusado de diversos actos de corrupción ocurridos durante su mandato entre 2021 y 2024.

Entre las imputaciones al edil se encuentra cohecho agravado, fraude al fisco, malversación, lavado de activos y delitos tributarios. La acusación fue presentada posterior a que se lograra reunir un amplio conjunto de antecedentes conformados por 91 evidencias digitales, 78 testigos y 351 medios de prueba.

Las penas solicitadas por el ente persecutor alcanzan los 12 años por cada uno de los cuatro hechos de corrupción; cinco años y un día por lavado de activos, y; cinco años y un día por delitos tributarios, lo que, en suma, resultaría en 58 años de prisión para el exalcalde.

El caso ha sido llevado por la Fiscalía de Alta Complejidad de la región debido a la magnitud de los antecedentes y a la gravedad de los cargos, que involucran el manejo irregular de fondos públicos y la utilización de mecanismos ilícitos con fines de beneficio personal o de terceros.

El Juzgado de Garantía de Rancagua dispuso la formalización y el inicio de la medida cautelar de prisión preventiva contra el exalcalde el 10 de abril de 2024. Desde entonces, ha permanecido encarcelado, medida ratificada por la Corte de Apelaciones en junio de 2025 debido al peligro de fuga y la gravedad del caso.