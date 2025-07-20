Investigan a la presidenta de Perú por financiación ilegal de campaña electoral

La Fiscalía de Lavado de Activos de Perú abrió una investigación contra la presidenta del país, Dina Boluarte, por el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, a raíz de un supuesto aporte de 150 mil soles (más de 40 millones de pesos chilenos) para la campaña de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, cuando se presentó como candidata a la vicepresidencia por el partido Perú Libre.

El fiscal Ángel Astocondor emitió una disposición que amplía los hechos que son materia de investigación e incluyó como investigados al empresario Eduvigis Beltrán Salinas y a la propia Boluarte, quien en la fecha de los acontecimientos no tenía la condición de aforada, según recoge el diario peruano El Comercio.

La disposición prevé además la declaración de los implicados, incluida Dina Boluarte, que deberá comparecer el 14 de octubre de 2025.

Según la disposición, el 19 de mayo del 2021 Boluarte participó en una reunión en la que el empresario prometió entregar el dinero para gastos de la batucada de acompañamiento musical en las actividades de campaña de Boluarte durante el final de la campaña de la segunda vuelta.

“Se tendría que el dinero en mención se habría logrado entregar a Dina Boluarte Zegarra de manera directa o por intermedio de Marcela Saldarriaga Ortiz, en una fecha que oscila entre el 19 y 26 de mayo de 2021, sin descartarse que el intermediario de la recepción de dicho dinero pueda haber sido otra persona”, explica el documento.

El empresario Beltrán negó haber entregado el dinero para la campaña electoral de Boluarte e incluso afirmó que no la conoce en persona. El caso está a cargo de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos.