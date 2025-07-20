Presidente Boric: "Yo espero que el próximo gobierno de Jeannette Jara sea mucho mejor que el nuestro"

A un año de su constitución legal como partido político, el Frente Amplio reunió a su militancia en la sede de la CUT para conmemorar el hito y proyectar su futuro. En medio de un ambiente de autocrítica tras los resultados de las primarias, el Presidente Gabriel Boric llamó a fortalecer la unidad del sector y reafirmó su vínculo con la colectividad.

“Es un partido que entiende que sus límites temporales no están solamente en el acta de fundación, sino que se engarza en las luchas del pueblo de Chile”, expresó el Mandatario, quien además subrayó: “Hablo desde un nosotros, porque soy parte de este partido, Presidente de Chile, y orgullosamente parte del Frente Amplio”.

En su intervención, Boric valoró el llamado a la reflexión hecho previamente por la presidenta del FA, Constanza Martínez y sostuvo que “es en los momentos difíciles donde más se aprende, bien lo sabe la izquierda chilena”.

En esa misma línea, respondió a quienes auguraban un debilitamiento del bloque tras los recientes procesos electorales.

“Hubo muchos analistos que decían con su clásica arrogancia que este era el fin del Frente Amplio. Están profundamente equivocados”.

El Presidente también destacó la presencia de la candidata presidencial, Jeannette Jara en el acto, e indicó que lo que espera, es que su gobierno “sea mucho mejor que el nuestro”.

“No espero defensas corporativas del gobierno. Yo le digo a Chile que no me cabe ninguna duda que los que vienen serán mejor que los que estamos”, dijo.

En una línea similar, Constanza Martínez aseguró que todo el trabajo del FA, “desde las alcaldías hasta la militancia de base”, estarán a disposición de la abanderada del oficialismo.

“Tenemos el deber, pero también la posibilidad cierta de ganar con una tremenda candidata como es Jeannette Jara, en la que hoy día confiamos”, aseveró.