PS de cara a las parlamentarias: Comité Central pide pacto con la DC y ratifica a legisladores en ejercicio

Este sábado, el pleno del comité central del Partido Socialista (PS) adoptó una serie de resoluciones respecto a las elecciones parlamentarias de noviembre, donde apuestan por una lista única que incluya a la Democracia Cristiana (DC).

Lo anterior, se dio el mismo día en que la candidata presidencial del oficialismo, Jeannete Jara, también tuvo palabras para la falange.

“Va a ser clave la junta que la DC lleve adelante, pero nosotros les hemos invitado con las puertas abiertas durante mucho tiempo, no solo a incorporarse por un tema electoral, sino que porque tenemos una historia y una trayectoria juntos”, dijo.

Pese a hay algunas voces que apuntan a armar un pacto electoral entre el Frente Amplio, el PS y el Partido Comunista, el comité central del PS definió mandatar a la mesa central a suscribir un pacto parlamentario “con los demás partidos de Gobierno, la DC y otros afines” de cara a los comicios del próximo 16 de noviembre.

“El Partido Socialista aboga por una lista única parlamentaria que permita alcanzar una mayoría social y política, evitando la regresión ultraconservadora de las fuerzas de extrema derecha”, reza el segundo punto de la declaración emitida por la colectividad.

La instancia partidaria además determinó ratificar las candidaturas de los diputados y senadores en ejercicio, mientras se define el resto de los nombres que competirán.

Entre los senadores ya confirmados para la reelección se encuentran la presidenta del PS, Paulina Vodanovic en el Maule, José Miguel Insulza en Arica y Parinacota y Tomás de Rementería en Valparaíso.

Mientras, los nombres confirmados para la Cámara Baja son: Danisa Astudillo, Juan Santana, Daniel Manouchehri, Nelson Venegas, Arturo Barrios, Daniel Melo, Raúl Leiva, Emilia Nuyado, Ana María Bravo y Marcos Ilabaca, en sus respectivos distritos.

Especial es el caso de la diputada Daniella Cicardini, que competirá para entrar al Senado en representación de la región de Atacama.

El resto de los nombres a disputar un sillón parlamentario deberá ser propuesto hasta el próximo 30 de julio, tras lo cual la comisión política aprobará o no su candidatura.

Respecto a la candidatura de Jeannette Jara, el comité central determinó reiterar el apoyo del partido, además de disponer al comando “a nuestros equipos y a toda la estructura partidaria a nivel nacional”.