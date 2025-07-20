"Residencia Trenzando": El proyecto que une a músicos emergentes de zonas rurales de Chile y España

La Fundación ACTO y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través del Centro Cultural de España en Santiago (CCESantiago), lanzaron la iniciativa “Residencia Trenzando”, un programa de intercambio artístico entre músicos emergentes de zonas rurales de Chile y España. La propuesta, que se desarrollará en dos estadías durante julio y septiembre de este año, busca fomentar el encuentro cultural y la creación colectiva en torno a las identidades musicales territoriales.

La primera etapa de la residencia se llevará a cabo del 18 al 26 de julio en la ciudad medieval de Frías (Burgos), en el marco del Encuentro Internacional de Música y Artes WIM – What is music?, organizado por la Asociación Movimiento por la Cultura Libre. En esta ocasión, participarán los músicos chilenos Treko EKZ (Alonso Cepeda) y Proverbio (Juan Muñoz), junto a María y Raquel Rubio Pastor, las dos artistas españolas seleccionadas para el proyecto. Los cuatro compartirán, junto a más de 250 artistas internacionales, un intenso programa de trabajo creativo, formación, conciertos y conversatorios.

Durante este encuentro, los artistas crearán nuevas composiciones y fortalecerán sus capacidades profesionales a través de talleres, mentorías y presentaciones en vivo. Daniela Gutiérrez, directora de Fundación ACTO, comenta que “esta iniciativa busca generar nuevas redes y dar visibilidad a artistas emergentes desde una colaboración cultural que valora la identidad territorial y proyecta nuevas formas de creación y circulación artística”.

Música urbana la voz de las nuevas generaciones

La segunda etapa de la residencia tendrá lugar del 1 al 6 de septiembre con actividades en el Centro Cultural de España y el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), en Santiago, Chile. Aquí se desarrollará una jornada dedicada a la música urbana, que convocará a artistas, promotores, investigadores, colectivos sociales y agentes de la industria para debatir el rol de géneros como el reggaetón, el trap y el hip-hop en la cultura contemporánea, tanto en Chile como a nivel global. También se abordará el fenómeno de la música urbana, entendida no sólo como una expresión musical, sino como una plataforma de resistencia, identidad y transformación social.

Paula Palicio, directora del CCESantiago, señaló que “el objetivo de esta alianza es celebrar la diversidad cultural y revalorizar las expresiones musicales con identidad territorial, promoviendo el encuentro entre artistas de ambos países”.

Sobre los artistas

Oriundo de Llay-Llay, en la región de Valparaíso y de 26 años, Alonso Cepeda es el rapero que está detrás de Treko EKZ y de los álbumes “Archivo sin nombre” (2017) y “Nebulosa de emociones” (2018) con letras que fusionan reflexión, introspección, baile, sensibilidad, poesía y teoría.

Al frente de Proverbio está Juan Enrique Muñoz, de 31 años y procedente de Til Til, región Metropolitana. Vinculado al rap desde los cinco años, ha lanzado dos discos LP como solista (“Ideal Experiencia” 2020, “El Oráculo del Duende” 2024) y un EP (“Escribir, Grabar & Rodar” 2025). Además, es fundador del Festival de Hip Hop Coliseo Norte y del proyecto socioeducativo Hip Hop Escuela.

Las Nietas del Charli es el dúo que forman las hermanas María y Raquel Rubio Pastor. Su proyecto se sitúa en el cruce entre la canción de autor, el folk progresivo y ciertas derivas del rock acústico, sin responder de forma directa a ninguna etiqueta. Aunque el proyecto nace oficialmente en 2022, su vínculo musical viene desde hace tiempo. En 2024 publican Faro, su primer trabajo discográfico con el que realizan giras por diferentes ciudades y espacios en España. Actualmente trabajan en un segundo disco, un directo registrado en Estudios Reno (Madrid), aún inédito, que mantiene su núcleo como proyecto: la palabra, la voz y la tensión entre lo melódico y lo narrativo.