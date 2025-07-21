Adelantan que Vargas llega este lunes a Chile para sellar su regreso a la U

La teleserie sobre el posible regreso de Eduardo Vargas a Universidad de Chile parece estar viviendo sus últimos capítulos. Es que si la semana pasada desde Uruguay dieron a conocer que el delantero ya había logrado un acuerdo con el cuadro azul y que ya estaba sellada su salida de Nacional de Montevideo, ahora un medio nacional también entregó más detalles.

Según La Tercera, el bicampeón de América con la Roja bajó sus pretensiones iniciales y llegó a un acuerdo con el conjunto estudiantil.

“Hoy debiese llegar y firmar. Está todo acordado“, reconoció un directivo de Azul Azul, concesionaria que administra a la U, al citado.

“No hicimos ninguna locura económica por Vargas. Se pagó un valor incluso menor al que habla la prensa tras varias negociaciones. No haremos ninguna locura de las que se hacía en el pasado para traer un futbolista”, añadió una fuente de la sociedad anónima.

Además, agregaron: “¿Si iremos por un 6? No cerramos el plantel hasta el último día, pero solo se sumarán si vendemos jugadores. El presupuesto lo hicimos a principio de año“.