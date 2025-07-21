Alberto Undurraga descarta apoyo de la DC a Matthei: "Nuestro espacio político es el centro progresista"

El presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, descartó respaldar a la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, enfatizando que el espacio político de su partido es el “centro progresista”. Sus declaraciones surgieron en medio de tensiones internas por el posible apoyo a la carta del oficialismo, Jeannette Jara, un tema que será definido en la junta nacional de la falange el 26 de julio.

En entrevista con Radio Infinita, Undurraga reconoció que existen diferencias al interior de la colectividad: “Hay quienes dicen que hay que apoyar a Jeannette Jara, pero yo no comparto esa alternativa”.

El timonel DC agregó que esta coyuntura no es la deseada y que su prioridad es “construir un centro progresista moderno, alejado de los extremos, con respuestas concretas en desafíos de seguridad, desarrollo económico, justicia social”. No obstante, reconoció que la situación actual los obliga a enfrentar una realidad distinta.

Frente a esta “disyuntiva”, el líder democratacristiano aseguró que mantiene diálogos constantes con diversos sectores del partido. “Sigo conversando con distintos dirigentes regionales, nacionales, expresidentes y consejeros, todo el día, todos los días, para buscar una propuesta que no nos divida”, explicó.

Al ser consultado específicamente sobre un eventual apoyo a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, Undurraga fue claro: “No, nuestro espacio político es el centro progresista, en ningún caso una candidatura de derecha”.

El líder democratacristiano subrayó la necesidad de mantener la unidad al interior del partido, señalando que una división llevaría a perder su esencia representativa. Así, explicó que dejar de “representar el centro progresista” provocaría la salida de muchos militantes o el distanciamiento de sus bases.