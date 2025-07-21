Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 8 de Mayo de 2026


Chile enfrenta un duelo clave ante Ecuador por la Copa América Femenina

La Roja se juega gran parte de su clasificación ante Ecuador este lunes en Quito, en un duelo directo por un lugar en las semifinales de la Copa América Femenina 2025.

La Roja se juega gran parte de su clasificación ante Ecuador este lunes en Quito, en un duelo directo por un lugar en las semifinales de la Copa América Femenina 2025.

Deportes

La Selección chilena femenina se prepara para un crucial enfrentamiento ante el local Ecuador este lunes 21 de julio a las 20:00 horas en el Estadio Banco Guayaquil de Quito, por la cuarta jornada del Grupo A de la Copa América 2025. Ambos equipos llegan con chances de clasificar a semifinales y prometen un duelo parejo y disputado.

Chile suma tres puntos tras una victoria ante Perú (3-0) y una ajustada caída ante Argentina (1-2), mientras que los del Guayas llegan con cuatro unidades, producto de un empate ante Uruguay (2-2) y una victoria sobre Perú (3-1).

En la previa, el técnico Luis Mena expresó confianza en su equipo: “Estamos tranquilos y con la convicción de que podremos hacer un buen partido y quedarnos con los tres puntos”.

Ecuador ha mostrado solidez en el torneo y destaca como el equipo con mejor eficacia de pases (78%). En tanto, Chile lidera en promedio de pases por partido, con 363, y tiene entre sus filas a dos de las goleadoras más jóvenes del torneo: Vaitiare Pardo y Pamela Cabezas.

Sobre el rival, Mena señaló que ya tienen referencias claras tras enfrentarlos en duelos recientes: “Sabemos que son un equipo fuerte en las transiciones rápidas, pero estamos preparados para contrarrestarlas”. El técnico también destacó que el equipo llega bien físicamente y con el ánimo renovado tras superar el golpe de la última derrota.

Un triunfo ante Ecuador es vital para que La Roja mantenga vivas sus opciones de avanzar a la ronda final.

El partido será dirigido por la paraguaya Zulma Quiñonez.

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