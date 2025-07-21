Comisión del Senado aprueba mayores exigencias a ligas deportivas y clubes SADP

La Comisión de Constitución del Senado continúa avanzando en la tramitación del proyecto de ley que busca establecer un nuevo marco regulatorio para las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP). Este lunes, la instancia legislativa abordó temas clave como la fiscalización financiera, los conflictos de interés, la profesionalización del fútbol femenino y la participación de los hinchas en los clubes.

El primero de los puntos centrales aprobados fue la obligación de que las ligas deportivas profesionales cuenten con autorización o reconocimiento de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y queden sujetas a su fiscalización.

“Este es uno de los artículos más importantes del proyecto, porque obliga a las ligas a transparentar información al mercado, tanto respecto de sí mismas como de sus integrantes”, destacó el senador demócrata Matías Walker. De esta forma, la CMF podrá requerir información sobre directorios, accionistas y beneficiarios finales, lo que busca prevenir malas prácticas en la administración.

Sobre la misma, se discutió sobre los quórums para modificar estatutos. Aunque se propusieron fórmulas más flexibles, se optó por mantener el quórum de dos tercios. En cuanto a este punto el senador Walker mencionó que “el problema no han sido los mínimos, han sido los máximos. Hoy hay accionistas con conflicto de interés que bloquean reformas necesarias”, aludiendo a casos de multipropiedad y vínculos con casas de apuestas.

La Comisión avanzó en un texto robusto de inhabilidades para impedir que personas con antecedentes penales o conflictos de interés integren órganos directivos.

Quedarán excluidas personas condenadas por delitos graves, funcionarios públicos, agentes deportivos y sus familiares. “No nos podemos equivocar en este artículo. Estas son normas de orden público económico”, enfatizó la senadora Luz Ebensperger (UDI), presidenta subrogante de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta.

Por otra parte, se discutió un artículo relativo al fútbol femenino. En específico, aquel que exige a los clubes mantener equipos femeninos con contratos laborales y prohíbe la subcontratación. La senadora Claudia Pascual (PC) defendió mantener esta norma como una herramienta de presión cultural.

“La realidad del fútbol ha sido muy lento el proceso de profesionalización y de igualdad de condiciones laborales de las jugadoras femeninas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, mantener este tipo de artículos hace una visibilidad notoria que mientras no se hagan esas transformaciones culturales en las ligas, los obligue a tener el ojo en el artículo específico”, advirtió.

La votación sobre dicho artículo fue postergada para escuchar a representantes del fútbol femenino en la próxima sesión.

Posteriormente, la instancia legislativa abordó la propuesta de incorporar a representantes de hinchas en los directorios de los clubes, al menos con derecho a voz. “La idea es rescatar el espíritu de los clubes sociales y deportivos. No estamos hablando de barras bravas, sino de hinchas organizados con personalidad jurídica”, explicó Walker.

La discusión fue aplazada para consensuar una redacción que refleje la diversidad de realidades entre clubes grandes y pequeños. “No todos los equipos tienen la misma estructura. No es lo mismo Colo-Colo que Rangers o Santiago Morning”, advirtió la senadora Pascual.

En cuanto a las organizaciones deportivas de base, se aprobó que los clubes puedan constituirse como corporaciones, fundaciones, sociedades anónimas deportivas o concesionarias, manteniendo la posibilidad de recibir aportes públicos.

“Esto corrige un error histórico. Clubes como Cobreloa perdieron apoyo estatal al transformarse en SADP. Hoy recuperamos esa opción”, agregó Walker. La comisión continuará revisando los artículos pendientes. Se espera que en las próximas sesiones se escuche a representantes del fútbol femenino.