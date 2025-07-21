Cortes y desvíos de tránsito en el centro de Santiago por cumbre de presidentes

Varios cortes de tránsito afectarán al centro de Santiago durante la jornada de este lunes 21 de julio, entre las 7 de la mañana y las 18 horas, debido a la cumbre de presidentes progresistas “Democracia Siempre”.

Los desvíos se centrarán en dos puntos, el centro de Santiago y el sector del Museo de la Memoria, según informó el general Álex Bahamóndez, jefe Zona Santiago Oeste de Carabineros.

“Se va a intervenir la línea Alameda y el sector central del Palacio La Moneda, que contempla desvíos de la calzada sur de la Alameda a la altura de Manuel Rodríguez y la calzada norte la vamos a trabajar con contenciones momentáneas al ingreso de las comitivas oficiales al Palacio La Moneda”, explicó.

“A contar de las 12:00 hasta las 18:00 horas, tenemos un segundo escenario de la segunda actividad que se va a desarrollar en el Centro Cultural Matucana 100, en el cual también vamos a tener una intervención vial en el sector poniente de la Comuna de Santiago, principalmente en el sector de calle Matucana”, añadió.

De esta forma los desvíos serán los siguientes:

Sector Santiago centro

Catedral (dirección poniente)

Alameda (dirección poniente)

Amunategui (dirección oriente)

San Antonio (dirección oriente)

Sector Museo de la Memoria

Santo Domingo (dirección poniente)

Alameda (dirección poniente)

Matucana (dirección poniente)

Chacabuco (dirección oriente)