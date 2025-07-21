Críticas y citas literarias: reacciones por opción de Landerretche de votar nulo

Las declaraciones del académico Óscar Landerretche, quien en entrevista con La Tercera confirmó que no apoyará a la candidata presidencial Jeannette Jara y que votará nulo en las elecciones de noviembre, provocaron inmediatas reacciones en el oficialismo. El economista, cercano al socialismo, argumentó su decisión por diferencias de fondo con el Partido Comunista respecto a la visión de la democracia y la economía.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien optó por una respuesta indirecta. “Hay que dejar que los perros ladren, es señal de que avanzamos”, señaló en conversación con radio Nuevo Mundo, citando a Don Quijote.

La diputada Alejandra Placencia también abordó los dichos de Landerretche y subrayó la responsabilidad que implica tomar posturas públicas. “Cada uno tiene que evaluar, de acuerdo a su convicción y experiencia política, su capacidad de incidir y de cómo siendo personas que han sido parte de la definición de muchas políticas públicas en nuestro país, también se posicionan pensando en el futuro. Cada uno sabe cuáles son las consecuencias de sus actos y los costos que estos tienen, que no son solo individuales”, sostuvo en entrevista con TVN.

La parlamentaria reforzó su respaldo a Jara, asegurando que su candidatura representa una proyección clara de futuro. “Estamos hablando de quien va a liderar nuestro país y cómo finalmente se fortalece la institucionalidad democrática, cómo se da respuesta a las urgencias de la ciudadanía y ahí están los candidatos y candidatas. Nosotros creemos que quien tiene esa proyección de futuro es Jeannette Jara”, añadió.

Desde el Frente Amplio, el diputado Diego Ibáñez fue más tajante y evitó referirse a Landerretche directamente. “No perdería tiempo en hablar de esa persona, creo que no lo vale”, afirmó.

Por su parte, el diputado socialista Daniel Melo expresó su desacuerdo con la postura del economista. “Si bien la posición de Landerretche era conocida por todos, no la comparto, menos aún los llamados a anular cuando está en juego el futuro de Chile. Frente al avance de la extrema derecha, la unidad del progresismo es fundamental. No da lo mismo quien gobierne”, expresó. Además, reafirmó el respaldo del PS a la abanderada oficialista. “Los socialistas apoyamos a Jara y contribuiremos con nuestras ideas a un proyecto colectivo, serio y transformador”, aseguró.