Denuncian ataque israelí a tiendas de refugiados en Gaza: al menos 5 muertos

Al menos cinco personas murieron este lunes a causa de un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra varias tiendas de campaña usadas por desplazados en el área de Al Mauasi, situada cerca de Jan Yunis y declarada por las autoridades israelíes como un “área humanitaria” en medio de su ofensiva contra la Franja de Gaza.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA señalaron que las víctimas eran miembros de la familia Abú Taima, sin que por ahora trascendieran sus identidades. Las tiendas estaban cerca de una cafetería ubicada en la zona, según informó el diario palestino ‘Filastin’.

Asimismo, otras cuatro personas murieron en sendos ataques israelíes contra Yabalia, en el norte de Gaza, y Deir al Balá, en el centro del enclave, sin que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se pronunciaran por ahora sobre estos bombardeos.

La ofensiva contra Gaza, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 —que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el Gobierno israelí—, dejó hasta la fecha más de 58.900 palestinos muertos, tal y como denunciaron las autoridades del enclave palestino, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), si bien se teme que la cifra sea superior.