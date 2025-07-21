Luz Ebensperger (UDI) por denuncias de campaña sucia contra Matthei: "Era necesario que la gente supiera la verdad"

Continúa la polémica entre los candidatos presidenciales de derecha, Evelyn Matthei y José Antonio Kast. La abanderada de Chile Vamos acusó la semana pasada una “campaña asquerosa” en su contra a través de la difusión de videos alterados, con los que se sugiere que padece Alzheimer.

Consultada sobre este pronunciamiento de Matthei, la senadora de la UDI, Luz Ebensperger, afirmó que era necesario que la candidata hablará públicamente sobre los ataques que, de acuerdo a una investigación de El Mostrador, provendrían de adherentes de Kast.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la parlamentaria aseguró que en los últimos meses, “uno ha podido ver un ataque desmedido en contra de la campaña de Evelyn Matthei y en contra de ella, en forma personal”. “Primero por todo el gobierno, desde el Presidente a los ministros y luego viene esta nefasta campaña en redes sociales”, dijo.

“Yo creo que era necesario que la gente supiera la verdad y que se hiciera el llamado a terminar con esto. Estamos en una elección presidencial, se elige la primera magistratura del país y uno esperaría que las campañas estén enfocadas en conocer las capacidades, el liderazgo y las propuestas de cada candidato presidencial y no a estos ataques que además son inventados, mentirosos y quieren confundir a la gente”, agregó.

Requerida sobre la estrategia que debería adoptar Matthei ahora, teniendo en cuenta su caída en las encuestas de opinión, Ebensperger señaló que lo más adecuado es concentrarse en las propuestas: “Ella tiene un potente programa que ya está completamente diseñado y que va a comenzar a darlo a conocer en todo el país. Esa es la verdadera estrategia. Demostrar, a diferencia de los otros candidatos, que Evelyn Matthei no solamente tiene buenas propuestas, propuestas sencillas, propuestas que son ejecutables y no titulares de medios de prensa diciendo lo que la gente quiere escuchar”.

A juicio de la senadora, Matthei “tiene las mejores capacidades, liderazgo, conocimiento, experiencia, seriedad, propuestas y equipo, que es lo que la va a hacer repuntar en estas próximas elecciones pasando en primer lugar a segunda vuelta y en segundo lugar, ser la futura Presidenta de Chile”.

Consultada, justamente, sobre la manera en que se pretenden recomponer los puentes con los otros partidos de derecha, de cara a una segunda vuelta, Ebensperger sostuvo que: “Por eso es que era importante ponerle un término a esta campaña de desinformación, para que la disputa sea en los votos, pero con la verdad de lo que propone cada uno”.

“Ya en una segunda vuelta, uno nunca puede olvidar quién es el adversario. El verdadero adversario es la izquierda, la candidatura de Jeannette Jara, que es la continuadora del gobierno de Gabriel Boric”, estimó.

Kast y Squella ponen paños fríos

Este lunes, José Antonio Kast volvió a ser consultado sobre los ataques en contra de la abanderada de Chile Vamos. Previamente, había negado que la difusión de los videos fuera responsabilidad de sus adherentes y recalcó que desde su partido “nunca haríamos una campaña en contra de los que no son nuestros adversarios políticos”.

Así, el candidato de Republicanos y el Partido Social Cristiano reiteró que su colectividad está haciendo una campaña digital “propositiva”, “en que no se denosta a nadie”, pero sí reconoció que “hubo un hecho puntual”.

Esto último, en referencia a los dichos del pre candidato a diputado de Republicanos, Leandro Kuntsmann, en los que acusó a Evelyn Matthei de sufrir “una locura temporal”.

“La persona que hizo el comentario pidió disculpas, la propia candidata de Chile Vamos las aceptó y dimos por cerrado el tema el día sábado en la proclamación que tuve con el Partido Social Cristiano. Por lo tanto, nosotros dejamos cerrado este tema y volvemos al eje principal, que es la calidad de vida de todos los chilenos”, dijo Kast.

En la misma línea, el presidente de Republicanos, Arturo Squella, afirmó que la determinación que han tomado como partido “es dejar hasta acá las discusiones”.

“Nos necesitamos con los otros candidatos, con los equipos que hay detrás. Nos necesitamos para ganar en noviembre, nos necesitamos para ganar en diciembre y más aún para poder gobernar y sacar adelante el sueño de millones de chilenos que es que Chile vuelva a ser un país próspero y seguro. En eso no nos vamos a perder”, aseveró.