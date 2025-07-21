“Maleducandos”: lanzan libro ilustrado que recorre los imaginarios de la adolescencia contemporánea

“Maleducandos“, según cuenta su autora Marian Lutzky -ganadora del Premio Marta Brunet a la literatura infantil y juvenil, categoría juvenil 2021-,“me hace pensar en una energía fundamental que habita entre los jóvenes, que también es dolorosa, incierta y bella”. Estas son parte de las emociones que recorren a los personajes de este libro ilustrado, novedad editorial de Ediciones Libros del Cardo.

Ilustrado por Camile Jeréz, la obra narra en breves fragmentos -“retazos de la escena escolar”, en palabras de la autora- algunos sucesos cotidianos de un grupo de adolescentes, sus relaciones personales y familiares, las expectativas que se ponen sobre ellos y el control del sistema escolar en contraposición -a veces- con las búsquedas propias de la edad.

“Le puse ‘Maleducandos’ porque pienso en el lugar de la experiencia, de hacer experiencia, de sujetarla, de estar aprehendiendo la vida”, confesó la autora. “Todo esto, una etapa que se vive “como quien camina en un puente colgante y se toma firme de sus barandas móviles”.

“El espacio de incertidumbre, el arribo de la culpa, la exploración sexual, los mandatos contemporáneos, el miedo y el deseo, el peso de la familia, lo político y poético, y sobre todo la nostalgia de la infancia, fueron armando los escenarios que pueblan este libro”, agregó.

Para Gladys González, editora de Libros del Cardo, publicar este libro “amplía una colección permanente de literatura infantil y juvenil de grandes autoras y autores, hacia las adolescencias, con enfoque en la ilustración, y con miras a poder ser reflexionado desde la lectura con una perspectiva atingente, sin tabúes y política. La infancia es la instancia más preciada de la vida y debemos reconocer sus dolores, alegrías y fragilidades, así como entender las problemáticas de esta época”.

Así, las narraciones sobre las experiencias de este grupo de jóvenes son ilustradas en sus páginas con un énfasis en los detalles, acompañados de otros registros como las anotaciones en los libros de clases. “Atrás una silla de guagua con un sonajero amarrado. Quisieran ser bebés y no tener memoria”, se lee en una de sus páginas.

La adolescencia en Argentina

Como cuenta Lutzky, este libro se inició cuando vivía en Argentina: “’Maleducandos’ comenzó a gestarse cuando tenía alrededor de veinte años y un deseo imperante de huir del propio deseo, de su intensidad y, a la vez, mucha incertidumbre vital. La idea era escribir sobre lo que se despliega alrededor de una sala de clases, los claroscuros de la adolescencia. El contexto del libro era el corralito argentino que me encontró en cuarto año de la educación media. Gobernaba Néstor Kirchner cuando esbocé los primeros textos, en el año 2003”.

Como detalla, el libro tomó su forma final “muchos años después, con el estallido social chileno, motivada al trabajar en distintos contextos educativos básicos, medios y universitarios”.

Lanzamiento de “Maleducandos”

El primer lanzamiento de “Maleducandos” se desarrollará en Valdivia, precisamente en Casa Prochelle, de la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Valdivia, ubicada en Avenida Los Robles Número 4, Isla Teja, Región de Los Ríos, el próximo viernes 22 de agosto a las 19.30 horas.

La autora estará acompañada de la editora del sello Cocorocoq Editoras y escritora Patricia Cocq, a cargo de presentar el libro, y de la poeta y editora de Ediciones Libros del Cardo, Gladys González.