"No se cuida la democracia si no la defendemos": Presidente Boric ante críticas por cumbre progresista en La Moneda

En sus palabras de apertura en el marco de la “Reunión de Alto Nivel: Democracia Siempre” celebrada en Palacio de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric defendió la realización del encuentro entre mandatarios progresistas. Instancia de coordinación previa a la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre.

La iniciativa se desarrolla este lunes en presencia de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Uruguay, Yamandú Orsi; de Colombia, Gustavo Petro; y de España, Pedro Sánchez, con el objeto de discutir sobre el fortalecimiento de la democracia y el multilateralismo, la reducción de las desigualdades y la lucha contra la desinformación, y la regulación de tecnologías emergentes.

Boric sostuvo ante sus pares que “la democracia no le teme al disenso, la democracia reconoce la divergencia de opiniones como parte esencial de la vida política y la democracia no se encoge ante el malestar, sino que lo debe abordar con responsabilidad y con empatía”.

“Hoy en muchas partes del mundo la democracia está amenazada y esa amenaza no se reduce solamente a fuerza militar, como sucedió en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX, sino que hay elementos más sutiles que atentan contra ella y que terminan naturalizándose. La desinformación, el extremismo de cualquier signo, el avance del odio, la corrupción, la concentración del poder y una desigualdad que socava la confianza en lo público y el Estado de derecho”, indicó.

Asimismo, agregó: “La expansión del crimen organizado donde el Estado es débil, que captura territorios, que corroe legitimidad de las instituciones y pone en jaque la capacidad del Estado para garantizar seguridad con derechos. Al crimen organizado no le tenemos que dar ningún espacio”.

“En este contexto, en donde se hace uso de la desafección que puede existir por los valores democráticos, algunos de diferentes signos políticos presentan el extremismo, al autoritarismo, como una solución eficiente como si bastara solamente con mano dura o con acallar voces, prohibir el disenso, ridiculizar al adversario como una vía para resolver los problemas de fondo. Pero este camino solo asegura retrocesos, margina las mayorías, impone la ley del más fuerte, amenaza a los más vulnerables y sacrifica la tranquilidad por la incertidumbre y termina siempre en renuncias y en conculcación de derechos”, relevó.

Frente a ello, instó a “identificar a esas amenazas, pero no sencillamente apuntarlas con el dedo, porque el objetivo de esta cumbre es en positivo, es remarcar la esperanza, ofrecer una alternativa a esas visiones de mundo”.

Críticas contra la cumbre

El Mandatario chileno también detalló contactos con la presidenta de México, Claudia Scheinbaum, el primer ministro de Inglaterra, Keir Starmer y también con el nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney, quienes se excusaron de venir al encuentro, pero comprometieron su participación en la próxima Asamblea de la ONU.

Bajo ese contexto y contra quienes han cuestionado la realización de esta cumbre progresista, Boric indicó: “A quienes critican este encuentro nunca es un mal momento para fortalecer la democracia, para reafirmar nuestras convicciones sobre el multilateralismo y el respeto irrestricto a los derechos humanos, siempre”.

“Podremos discrepar respecto a las formas de avanzar, pero no se puede mentir respecto a los hechos. Defender la verdad, defender la ciencia, defender que la mentira no le hace bien a la política es parte también de nuestro debate. Y por cierto, que la política sea diálogo, diálogo entre quienes piensan distinto. La política no es solamente buscar estar de acuerdo con quienes piensan parecido. Tenemos que estar dispuestos a entender la mejor versión del argumento del adversario y no caer en ridiculizaciones o en simplificaciones”, defendió.

Por último, afirmó que “no se cuida la democracia si es que no la defendemos. No se decreta ni se impone, la democracia se cultiva día a día y, por eso, estamos aquí para poder discutir, fortalecerla y cuidarla”.