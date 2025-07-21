Nuevas normas para motos en Independencia: qué prohíben y cómo impactan a empresas de delivery

El Concejo Municipal de Independencia dio luz verde a una nueva ordenanza que busca fortalecer la seguridad pública y reducir los delitos cometidos con motocicletas. La medida incluye exigencias específicas para las empresas de delivery, como la obligación de mantener un registro actualizado de sus repartidores.

Esta decisión surge ante el incremento de delitos vinculados a estos vehículos. Durante 2024, se reportaron 143 casos policiales relacionados con motos, con mayor frecuencia entre las 13:00 y 19:00 horas. A nivel nacional, el parque de motocicletas aumentó un 50% entre 2014 y 2023, impulsado por el auge del comercio electrónico. Solo el año pasado, estuvieron involucradas en más de 7 mil accidentes de tránsito, representando el 15% de las muertes viales en Chile.

Además, las motos se han convertido en un recurso frecuente para robos con violencia, donde los delincuentes suelen alterar u ocultar las patentes, dificultando su identificación.

Medidas centrales de la nueva ordenanza