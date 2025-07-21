Pablo Stefanoni: "La ultraderecha instaló la idea de que ahora las élites son de izquierda y ella representa a personas comunes"

En paralelo a la realización de la cumbre progresista Democracia Siempre, que reunió a los jefes de Estado de España, Colombia, Brasil y Uruguay, también se realizarán actividades que contemplarán la participación de intelectuales y representantes de organizaciones internacionales.

Una de estas actividades será el encuentro “Apoyo a la democracia en un nuevo orden global: Diálogo sobre amenazas y estrategias a futuro”. Un evento que tendrá la presencia de Pablo Stefanoni, historiador y jefe de redacción de la revista argentina Nueva Sociedad.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Stefanoni analizó el auge de la ultraderecha y la respuesta del progresismo ante el avance de las posturas más radicales. “La emergencia de extremas derechas es la gran novedad del mapa político de muchos países de Occidente, en donde en muchos de ellos había campos políticos que habían girado, sobre todo en los años 90, hacia el centro”, comentó.

El doctor en Historia planteó que hay diferencias entre las extremas derechas en cada país, pero coinciden en que “se fueron articulando en torno al antiprogresismo y están tensionando en muchos sitios la democracia liberal”.

Stefanoni expuso que una de las claves del auge de las corrientes políticas más radicales se relaciona con la captación del malestar e inconformismo social. “Las extremas derechas han instalado algo que es clave para entenderlas, que es la idea de que ahora las élites son de izquierda y son las derechas las que representarían a las personas comunes y corrientes”, señaló.

“En un principio es antielitista pero en realidad es mucho más complejo, porque estas derechas tienen mucho vínculo con las élites económicas, con los grupos de poder y demás. Pero su discurso siempre es que representan a la gente común, cuyas libertades y su vida estaría siendo alterada por un progresismo que es prácticamente una especie de totalitarismo”, analizó el experto.

A su vez, reflexionó sobre la situación de los sectores conservadores en general. “De manera más amplia, el electorado que vota la extrema derecha viene de la derecha o centro derecha tradicional. Por eso, cuando vemos que crece la extrema derecha, lo que más decrece es la centro derecha. No vemos que crezcan las dos a la vez. Y se ve acá en Chile, si (José Antonio) Kast sube, baja (Evelyn) Matthei, no es que suben los dos”, expresó.

“A veces se pierde de vista que la centro derecha está muy en crisis también. La izquierda está en crisis por otras razones, pero la centro derecha ve como las extremas derechas le están comiendo su electorado. Incluso en algunos casos dejándolos en posiciones muy marginales”, complementó Stefanoni.