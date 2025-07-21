¿Se sumarán al pacto oficialista? Alberto Undurraga tensiona a la DC en semana decisiva

Aún cuando el pacto oficialista y la candidata Jeannette Jara mantienen la puerta abierta, desde la Democracia Cristiana siguen con una postura de hermetismo respecto a su definición presidencial ad portas de que la junta nacional tome la decisión este sábado. Todo, en el marco de las negociaciones por las listas parlamentarias para la elección de noviembre.

Esta jornada se realizó en la sede del Partido Socialista una reunión entre los presidentes de partidos del oficialismo, en la que participó Alberto Undurraga, presidente de la DC. Instancia en la que presentó ante sus pares el interés de participar de una lista parlamentaria única, pero donde también volvió a plantear su distancia con la idea de respaldar a Jeannette Jara como su candidata.

El timonel de la falange entregó un punto de prensa donde debió abordar las diferencias al interior del partido sobre la postura de apoyar o no a Jara. Incluso, abrió la puerta a renunciar como presidente si la decisión de la junta nacional es respaldar a la abanderada oficialista.

“Mi propósito fundamental es que no se quiebre la Democracia Cristiana, por eso estoy conversando con los distintos sectores”, declaró Undurraga, asegurando además que está en “riesgo” el quiebre en la colectividad dependiendo la decisión de este sábado.

En caso de que la DC opte por alinearse con Jara, Undurraga reconoció que “lo que corresponde de un presidente, cuando tiene una postura que no es apoyada por sus bases, es dar un paso al lado”.

Postura que encontró respuesta dentro del mismo partido. El senador Iván Flores aseguró que: “Nuevamente el presidente de mi partido se equivoca, con una suerte de pequeño chantaje”.

“El hecho de que si la junta nacional resuelve algo que no le gusta, él renuncia. Lo que hizo fue muy simple: convirtió a la junta nacional, que es un momento de debate, de unión, de encuentro, en un plebiscito”, cuestionó el legislador.

La propia Jeannette Jara abordó la situación al interior de la Democracia Cristiana, afirmando que “la DC es un partido autónomo”. “Ellos tendrán toda la sabiduría para tomar sus decisiones”, comentó la abanderada oficialista, recalcando que con los parlamentarios de la colectividad ha tenido buen trato a la hora de dialogar proyectos de ley cuando era ministra del Trabajo.

“Sería bueno tener a la vista también esos momentos. Porque el mismo Alberto Undurraga fue quien lideró el inicio de la tramitación de la reforma previsional”, señaló.

No obstante, Jara volvió a dar un guiño en busca de la unidad al exponer que esperará la decisión de la falange. “Es evidente para nosotros que (para) construir desde la centro izquierda sería un aporte vital lo que la Democracia Cristiana pudiera hacer“, subrayó.

Reacciones oficialistas

Los representantes de los partidos del pacto Unidad por Chile no quedaron ajenos a la eventual decisión de la DC, tanto en relación a la carrera hacia La Moneda como en la elección parlamentaria. Respecto al encuentro de este lunes, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, valoró que la Democracia Cristiana haya “estado participando de las reuniones en materia electoral”.

Mientras, el secretario general del Partido Por la Democracia, José Toro, calificó la presencia de la DC en las reuniones oficialistas como “buenas señales”. “Tiene que ver con la construcción de la unidad del progresismo, y todos estos pasos son necesarios tanto para construir una lista única del progresismo, como para también tener el respaldo de la Democracia Cristiana”, expresó.