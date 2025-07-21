Tras fuga de sicario: autoridades anuncian medidas y revisión de identidades en cárceles

Tras la liberación por error del sicario vinculado al caso del “Rey de Meiggs” y su posterior huida hacia Perú, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, aseguró que existe una coordinación activa entre las policías chilenas y autoridades extranjeras para facilitar su localización y recaptura.

“Ya hemos tenido recaptura de sujetos que han cometido delitos en Chile y que han tratado de quedar en la impunidad alojándose en algún otro país. Esperamos que en este caso también no sea la excepción”, declaró la autoridad.

Gajardo señaló que ya se iniciaron investigaciones penales y administrativas para esclarecer eventuales negligencias o delitos en el proceso que permitió la liberación del imputado, identificado como Alberto Carlos Mejía Hernández quien dejó el país el 12 de julio.

“Nosotros nos enteramos el día lunes 14 de julio sobre la liberación del imputado. Yo me entero, en particular, dado las comunicaciones que me hizo el director nacional subrogante de Gendarmería”, explicó.

Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, anunció que pedirá a Gendarmería de Chile un reporte actualizado con el número de personas extranjeras actualmente privadas de libertad, ya sea condenadas o en prisión preventiva.

El objetivo, según Valencia, es cotejar esta información con los registros del Ministerio Público para verificar la correcta identificación de cada persona detenida. “Sospechamos, particularmente, de las personas que pueden estar privadas de libertad desde 2021 hacia atrás, que podríamos eventualmente tener presas bajo un nombre falso”, advirtió.

Valencia también explicó que esta situación se arrastra desde antes de la entrada en vigencia de la reforma al Código Procesal Penal que, desde 2022, obliga a tomar huellas dactilares a imputados extranjeros en situación irregular.

En esa línea, explicó que, de haberse aplicado esta medida en su momento, la reciente detención habría permitido identificar al sujeto y confirmar que utilizaba una identidad falsa.