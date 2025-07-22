Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 9 de Mayo de 2026


Antofagasta será sede del Campeonato Nacional de Surf y Bodyboard 2025

Del 29 de julio al 3 de agosto, la ola La Cúpula de Poder recibirá a los mejores riders del país en el Antofagasta Bodyboard Festival, que por primera vez unirá ambas disciplinas en un mismo campeonato federado.

Del 29 de julio al 3 de agosto, la ola La Cúpula de Poder recibirá a los mejores riders del país en el Antofagasta Bodyboard Festival, que por primera vez unirá ambas disciplinas en un mismo campeonato federado.

Deportes

Antofagasta volverá a ser el epicentro de los deportes de olas en Chile con la realización del Antofagasta Bodyboard Festival 2025, que se llevará a cabo entre el 29 de julio y el 3 de agosto en la poderosa ola de La Cúpula de Poder, en Playa Llacolén. Esta edición marcará un hito histórico al reunir, por primera vez en décadas, al bodyboard y al surf en un campeonato nacional federado conjunto, gracias al trabajo entre el Club Budeo, la Federación Chilena de Bodyboard y la Federación Chilena de Surf (FECHSURF).

“Esta nueva edición marca un hito: los mejores riders de ambos deportes compartirán el mismo line-up enfrentando una de las olas más potentes del norte de Chile, la mítica Cúpula de Poder. Su temporada peak es ahora, y el momento de surfearla es este”, destacaron desde el Club Budeo, organizador del evento.

Chile, potencia emergente en el deporte de olas

Con una destacada presencia internacional en ambas disciplinas, Chile se consolida como una potencia emergente en el surf y bodyboard, y este torneo será una vitrina clave para proyectar a los nuevos talentos y demostrar la calidad de las olas chilenas como escenario deportivo de nivel mundial.

El festival también es parte del Campeonato Mundial Antofagasta Bodyboard Festival (@abfchile), cuyo objetivo es potenciar a los bodyboarders nacionales para futuras etapas internacionales y consolidar a Antofagasta como sede para torneos panamericanos y campeonatos mundiales por equipos.

Categorías y competencia

El certamen contará con una gran diversidad de categorías:

  • Bodyboard: Open Hombres (72 cupos), Open Mujeres (24), Junior Hombres (64), Junior Mujeres (9) y Dropknee (24).

  • Surf: Open Hombres (48 cupos) y Open Mujeres (24).

Las jornadas comenzarán cada día a partir de las 08:00 horas, con heats intensos en una ola exigente, tubular y de fondo rocoso, que ha sido testigo de grandes gestas del deporte chileno.

Organización y auspicios

El evento es producido por Budeo y cuenta con el apoyo de Escondida BHP, Municipalidad de Antofagasta, Colbún y Antofagasta Minerals. También colaboran marcas como Abastible, Peri, Transportes Laury, Aguas Antofagasta, Co-ol y North Acoustic.

Además, cuenta con el patrocinio de la Corporación Municipal de Deportes de Antofagasta, el Ministerio de Obras Públicas, la Armada de Chile, la Federación Chilena de Bodyboard y FECHSURF.

Entre los media partners están El Mercurio de Antofagasta, CNC Medios, FM Siete, LatínWave, 100% Puro Surf, @Sportycl y Diario AS.

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