Democracia, economía y desinformación: Seminario UCHILE tuvo como principal invitado al Premio Nobel Joseph Stiglitz

Este martes en la Casa Central de la Universidad de Chile, como parte de las actividades paralelas a la Cumbre “Democracia Siempre”, tuvo lugar el seminario “El futuro de la democracia: ¿por qué importa”.

La instancia –organizada por la Casa de Bello y la fundación alemana Friedrich Ebert– contó con la presencia del Presidente Gabriel Boric y con la destacada participación del estadounidense, académico de la Universidad de Columbia y Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz.

Al seminario también asistieron la economista, referente en desarrollo económico y crítico del libre mercado, Ha-Joon Chang (Corea del Sur); el especialista en medios, desinformación y tecnología, directora académica en la Universidad de Columbia, Anya Schiffrin (Estados Unidos); la filósofa y autora de “La izquierda no es woke”, reconocida por su enfoque ético y crítico sobre las democracias actuales, Susan Neiman (Estados Unidos/Alemania) y la investigadora en políticas digitales y gobernanza de internet, vinculada al WZB Berlin y al Instituto Alexander von Humboldt, Jeanette Hofmann (Alemania).

Las palabras iniciales de este encuentro estuvieron a cargo de la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, quien apuntó a la importancia de realizar este seminario y desarrollar conversaciones de este tipo, apropósito del momento político que atraviesa el mundo: “En un tiempo marcado por el auge de regímenes autoritarios y el repliegue de libertades y derechos, se vuelve urgente pensar y actuar para promover, defender y fortalecer la democracia. Especialmente si la entendemos como participación activa, igualitaria, de todas y todos”.

En su intervención, Joseph Stiglitz se refirió a la relación de la economía con la política y la democracia. En ese contexto, sorprendió mencionando una de las frases más recordadas del Presidente Boric durante su campaña: “Si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba”.

El Premio Nobel abordó, justamente, los mitos que se han creado en torno al neoliberalismo, como la idea de que este modelo económico traería más libertad política a las personas.

“Todos en Chile saben que a Milton Friedman no le importaba la libertad política. ¿Qué fue lo primero que hizo él? Una vez que Pinochet tomó el poder en Chile, él utilizó esta dictadura para imponer sus ideas económicas en Chile, con consecuencias desastrosas. Con libertad bancaria pasó a tener una crisis bancaria. La primera de muchas crisis bancarias en todo el mundo que resultaron después de esta falta de normas y regulaciones”, dijo.

Por su parte, la académica alemana experta en políticas digitales, Jeannette Hoffman, se refirió específicamente al fenómeno de la desinformación y si bien, reconoció el importante papel que juegan las redes sociales, llamó a considerarlo como una expresión de la fragilidad de las democracias.

“Deberíamos entender la desinformación no en el contexto de las redes sociales, sino que en el contexto de la inestabilidad democrática y el crecimiento del populismo. Desde mi punto de vista, la desinformación es una forma, una herramienta que está utilizando el populismo. Esta desinformación se ha convertido en un tipo de código que se utiliza por parte de los políticos populistas para interactuar con su público”, agregó.

Al seminario asistieron académicos de la Universidad de Chile como el Premio Nacional de Ciencias Sociales, Manuel Antonio Garretón y el destacado economista, Eduardo Engel; además de estudiantes chilenos y un grupo invitado de universidades del Asia Pacífico.

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