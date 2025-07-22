Diputada Pérez (Demócratas) y negociaciones con Chile Vamos: "Hemos dialogado para buscar una nueva coalición que deje atrás los extremos"

La diputada del Partido Demócratas, Joanna Pérez, se refirió a las negociaciones con Chile Vamos en cuanto a las listas parlamentarias, abogando por la creación de una nueva coalición de centro y centro derecha, y descartando alianzas con los sectores más extremos. Además, abordó la carrera presidencial y el avance del trámite legislativo de la iniciativa que establece multas asociadas al voto obligatorio.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Pérez cuestionó el lento avance de la discusión sobre las multas y el voto obligatorio. En ese sentido, acusó que el retraso en esta materia muestra una actitud “muy irresponsable, no solo del propio Gobierno sino también del propio Parlamento”.

Así, respecto al proyecto de su autoría que va avanzando sostuvo que: “Hoy día lo pusimos a disposición como Comisión de Gobierno porque es una alternativa a lo que no quería el gobierno, hoy día no está en juego si los migrantes votan o no. El problema es que el señor (Álvaro) Elizalde con su afán ideológico, me imagino presionado por su coalición, lo que está haciendo es tergiversar una discusión, por eso que yo he dicho que él no está cumpliendo con la Constitución“.

“No hay nada que habilite ese voto obligatorio, así estamos hoy día y ha sido un obstáculo, principalmente el ministro del Interior, el Presidente no se ha referido, ayer hablaba de que hay cuidar la democracia, no hay que tenerle miedo a la participación para justamente ello“, afirmó.

Profundizando en su crítica contra las decisiones del Ejecutivo, la parlamentaria señaló que “el gobierno ha jugado con la democracia, con la participación y con un mandato constitucional. Si hubiesen dado esta discusión hace un año atrás por cierto que hubiésemos estado disponibles, pero el Servel acaba de publicar ya el padrón provisorio, tendríamos que sacar a las posibles personas extranjeras, que no son cualquier persona extranjera, porque aquí se ha querido señalar que casi están votando los sicarios”.

Carrera presidencial

Sobre las candidaturas hacia La Moneda, Pérez sostuvo que “hemos estado disponibles para buscar un espacio de dar gobernabilidad desde el centro político con diálogos con Chile Vamos, como centro y centro derecha, porque el país está cansado de esta polarización que se da entre extrema izquierda y extrema derecha”.

“Entonces, por eso hemos estado dialogando para buscar una nueva coalición que deje atrás estos extremos y creo que podemos llegar a ese encuentro. Bienvenidos todos quienes no se sienten considerados a los otros extremos. Hay mucha gente que no se atreve porque nuestro país se ha utilizado el espacio de la cancelación, del bullying político”, declaró.

A cerca de la alternativa de la senadora Ximena Rincón como presidenciable, Pérez aseguró que “si su opción hoy día no es viable estamos disponibles para apoyar un liderazgo más convocante“.

Por último, en cuanto a las listas parlamentarias, dijo que “la UDI lo utiliza para hacer presión, pero yo creo que no existe posibilidad de que ambas derechas se puedan juntar. Nosotros creemos y hemos dicho que no vamos a estar con ninguno de los dos extremos, tampoco para nosotros como Demócratas es posible armar una lista parlamentaria ahí, nosotros hemos buscado un espacio de centro y centro derecha y esperamos que ahí podamos confluir”.