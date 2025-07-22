Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 9 de Mayo de 2026


DT de Guaraní no iría con titulares en la revancha ante la U

Víctor Bernay aseguró que no descarta utilizar suplentes en el duelo de este jueves, por la vuelta de playoffs de la Copa Sudamericana, para no arriesgar a sus principales figuras en un partido que considera definido.

Víctor Bernay aseguró que no descarta utilizar suplentes en el duelo de este jueves, por la vuelta de playoffs de la Copa Sudamericana, para no arriesgar a sus principales figuras en un partido que considera definido.

Deportes

Con la goleada por 5-0 de la semana pasada en el Estadio Nacional, Universidad de Chile dejó prácticamente sentenciada la llave ante Guaraní por los playoffs de la Copa Sudamericana, y solamente una debacle en la revancha de este jueves en Paraguay evitaría el avance de los azules a los octavos de final del torneo internacional.

De hecho, el propio técnico del cuadro paraguayo, Víctor Bernay, ni se ilusiona con una hazaña y adelantó que no descarta utilizar suplentes para no arriesgar a sus principales figuras en un partido que considera definido.

“Estamos analizando con firmeza la decisión a tomar. Algunos jugadores pueden terminar con fatiga y no queremos arriesgar alguna lesión“, reconoció el estratego en conferencia de prensa.

“Tomaremos la decisión final entre martes y miércoles sobre qué equipo pondremos en cancha. No voy a arriesgar jugadores que estén al límite de sufrir una posible lesión”, añadió Bernay.

Consignar que la revancha entre Guaraní y Universidad de Chile se disputará este jueves 24 de julio, a las 18:00 horas, en el estadio General Pablo Rojas de Asunción.

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