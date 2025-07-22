DT de Guaraní no iría con titulares en la revancha ante la U

Con la goleada por 5-0 de la semana pasada en el Estadio Nacional, Universidad de Chile dejó prácticamente sentenciada la llave ante Guaraní por los playoffs de la Copa Sudamericana, y solamente una debacle en la revancha de este jueves en Paraguay evitaría el avance de los azules a los octavos de final del torneo internacional.

De hecho, el propio técnico del cuadro paraguayo, Víctor Bernay, ni se ilusiona con una hazaña y adelantó que no descarta utilizar suplentes para no arriesgar a sus principales figuras en un partido que considera definido.

“Estamos analizando con firmeza la decisión a tomar. Algunos jugadores pueden terminar con fatiga y no queremos arriesgar alguna lesión“, reconoció el estratego en conferencia de prensa.

“Tomaremos la decisión final entre martes y miércoles sobre qué equipo pondremos en cancha. No voy a arriesgar jugadores que estén al límite de sufrir una posible lesión”, añadió Bernay.

Consignar que la revancha entre Guaraní y Universidad de Chile se disputará este jueves 24 de julio, a las 18:00 horas, en el estadio General Pablo Rojas de Asunción.