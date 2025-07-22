El icónico vocalista de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, muere a los 76 años

Este martes se dio a conocer el fallecimiento de Ozzy Osbourne, icónico cantante de la banda británica Black Sabbath, a la edad de 76 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido por el medio The Sun, en el que expresaron que el artista murió “rodeado de amor”.

“Con más tristeza de la que las palabras pueden transmitir, tenemos que informar que nuestro querido Ozzy Osbourne falleció esta mañana”, señaló el mensaje. La declaración, firmada por Sharon, Jack, Kelly, Aimee y Louis, agregó que el músico “estaba con su familia, rodeado de mucho cariño. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en estos momentos”.

El pasado 5 de julio, Osbourne se había presentado junto a sus compañeros de Black Sabbath en el evento Back to the Beginning, celebrado en el estadio Villa Park de Birmingham, Inglaterra. Durante el concierto, interpretaron cinco canciones en lo que sería su última actuación.

El cantante había revelado previamente que ese sería su último show debido a sus problemas de salud, luego de haber sido diagnosticado con Parkinson en 2020. Un retiro que marcó el cierre de una carrera marcada por la resiliencia, la creatividad y la singularidad.

La vida y trayectoria de Ozzy Osbourne, el legendario “Príncipe de las Tinieblas”

John Michael Osbourne, conocido mundialmente como Ozzy Osbourne, nació en Birmingham en 1948. Tras abandonar la escuela a los 15 años, desempeñó diversos oficios, desde obrero y fontanero hasta trabajador en un matadero. Su juventud estuvo marcada por algunos problemas con la ley, incluyendo una condena de dos meses de prisión por robo, antes de que su vida diera un giro al descubrir su pasión por la música al escuchar “She Loves You” de The Beatles en 1963.

Sus primeros pasos en el mundo artístico los dio participando en obras escolares, pero fue en 1967 cuando comenzó su carrera musical al unirse a Geezer Butler en la banda Rare Breed. Aunque este proyecto fue efímero, ambos se reencontrarían poco después en Polka Tulk Blues, formación que incluía a Tony Iommi y al baterista Bill Ward. Con el tiempo, el grupo evolucionaría hasta convertirse en Black Sabbath, revolucionando el rock con su sonido oscuro, guitarras distorsionadas y las letras cargadas de referencias al ocultismo, todo ello sostenido por la poderosa voz de Ozzy.

El álbum debut homónimo de Black Sabbath en 1970 los lanzó al estrellato, consolidando un ferviente seguimiento tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. Canciones como “Paranoid” los catapultaron a la fama, pero las tensiones internas y las adicciones de Ozzy llevaron a su salida de la banda en 1978. Este periodo también marcó el fin de su primer matrimonio con Thelma Mayfair, con quien tuvo dos hijos.

Fue entonces cuando conoció a Sharon Arden, quien, pese a las iniciales dudas de Ozzy —pues creía que ella lo vería como un “loco”—, se convertiría en su gran apoyo y esposa. La pareja contrajo matrimonio en Hawái en julio de 1982 y tuvo tres hijos: Aimee, Kelly y Jack. Con el respaldo de Sharon y de su suegro, el influyente mánager Don Arden, Ozzy emprendió una exitosa carrera como solista.

Su primer álbum en solitario, Blizzard of Ozz (1980), incluía éxitos como “Crazy Train” y consolidó su imagen como el “Príncipe de las Tinieblas”, reforzada por actos polémicos como morder la cabeza de un murciélago en pleno concierto. Aunque en 1992 anunció su retiro, regresó cuatro años más tarde con el festival Ozzfest, organizado por Sharon, que llevó a las mayores bandas de metal por EE.UU. y Europa.

En 1999, su reencuentro con Black Sabbath les valió un Grammy por “Iron Man”, galardón que repetirían en 2013 con “God Is Dead?” del álbum *13*. Más allá de la música, Ozzy conquistó nuevas audiencias en 2001 con el reality The Osbournes, emitido por MTV, que se convirtió en el programa más visto del canal y lanzó a la fama a sus hijos Jack y Kelly, esta última también incursionando en la música.

Ozzy Osbourne dejó un legado imborrable en la cultura popular, superando adversidades, alcanzando cimas artísticas y conectando con generaciones de fans a través de su música y su inconfundible personalidad.