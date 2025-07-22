Gaza, el infierno en la tierra: el hambre cobra la vida de más de 100 palestinos en los últimos días

Advertencia: el siguiente artículo contiene imágenes sensibles que pueden herir la susceptibilidad de algunos lectores.

La situación en la Franja de Gaza continúa deteriorándose a un ritmo alarmante. Lo que comenzó como una ofensiva militar ha evolucionado en una crisis humanitaria sin precedentes. Hoy, el día a día en Gaza está marcado no solo por los bombardeos o las ráfagas de balas, sino también por una sostenida escasez de recursos básicos como alimentos, agua y medicamentos.

“Gaza es el infierno en la tierra”, así es como lo señala el último comunicado de la agencia de Naciones Unidas para los palestinos refugiados en el oriente medio.

La crisis humanitaria que golpea a Gaza ha superado todos los límites imaginables. Estamos ante una situación sin precedentes en la historia. Aunque algunas potencias y organismos internacionales empiezan a elevar la voz, las señales de condena llegan tarde, cuando el colapso ya es total. Millones de palestinos enfrentan un enemigo más cruel, más silencioso y más devastador que las bombas: el hambre.

No se trata solo de los disparos a civiles en fila para recibir pan, ni de los bombardeos sobre escuelas, hospitales y campos de desplazados. En Gaza, el hambre se ha convertido en un arma de guerra. Así lo denuncia la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos. Lo constatan cada día las madres que ven morir a sus hijos por desnutrición. Lo reflejan las cifras, que superan cualquier umbral de humanidad.

En las últimas 72 horas, al menos 21 niños murieron por inanición. Según cifras oficiales de las autoridades sanitarias palestinas, y al menos 101 personas han muerto de hambre, 80 de ellas eran menores edad. La ONU reportó que en un solo día murieron 19 personas por falta de alimento.

La propia UNRWA declaró en redes sociales que: “Las autoridades israelíes están matando de hambre a los civiles”, advirtiendo que un millón de niños palestinos están hoy en riesgo severo de morir por desnutrición.

La agencia asegura que tiene alimentos almacenados suficientes para alimentar al enclave durante más de tres meses, pero desde marzo Israel impuso un bloqueo total prohibiendo la entrada de ayuda. A fines de mayo permitió el ingreso de algunos camiones bajo control militar, pero los centros de distribución, administrados por la cuestionada Fundación Humanitaria de Gaza, se han convertido en trampas mortales, con más de 1000 palestinos asesinados en sus inmediaciones mientras esperaban por algo tan básico como arroz, harina o leche para sus hijos, desde el inicio de las operaciones de la fundación a fines de mayo de este año.

La Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) advierte que más de 1,5 millones de personas, dos tercios de la población en Gaza, están en riesgo de hambruna severa o catástrofe alimentaria, y al menos 500 mil enfrentan ya un escenario calificado como “catastrófico”, el nivel más alto de su escala.

Pero la tragedia no se detiene ahí. Mientras el mundo observa, Israel intensifica sus operaciones militares. En las últimas horas, al menos 72 palestinos fueron asesinados por bombardeos o disparos, entre ellos 14 personas en un ataque contra tiendas de desplazados en el campo de refugiados de Al Shati, al oeste de Ciudad de Gaza.

Además, un nuevo nombre se suma al mapa del horror: Deir al-Balah. Esta ciudad costera, ubicada en el centro de Gaza, había sido una de las pocas zonas relativamente seguras del enclave. Allí se han refugiado decenas de miles de palestinos que huyen de los bombardeos. Es la zona del enclave donde aún funcionan algunos pocos centros médicos que siguen en pie, la última planta de agua potable que funcionaba en el enclave y los últimos centros de operaciones humanitarias. Pero eso ahora ya no es así.

Este lunes, las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron una gran ofensiva terrestre y aérea sobre Deir al-Balah, tras emitir órdenes de evacuación que generaron escenas de caos y desesperación. Las imágenes compartidas muestran explosiones, fuego de artillería, tanques avanzando entre columnas de polvo y humo. Los desplazados que habían encontrado refugio huyeron hacia la franja costera de al-Mawasi, donde ya hay más de 400 mil personas hacinadas en condiciones infrahumanas.

Aún así, los ataques no cesan. Israel bombardeó esa misma noche un campamento en la zona, matando a otros 14 civiles.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, la OCHA, denunció que esta nueva ofensiva fragmenta aún más el enclave y complica severamente la operación de ayuda humanitaria. Recordaron que Deir al-Balah albergaba refugios, cocinas comunitarias, clínicas, almacenes. Todo eso ahora está bajo amenaza o destruido.

En paralelo, la Organización Mundial de la Salud denunció que su principal residencia y almacén en Gaza fueron atacados directamente por el Ejército israelí. El edificio fue impactado tres veces, provocando un incendio de gran magnitud. Trabajadores humanitarios y sus familias fueron forzados a evacuar a pie bajo amenaza armada, y varios fueron detenidos, desnudados y sometidos a interrogatorios. La OMS afirmó que su personal resultó gravemente traumatizado y que los daños limitan aún más su capacidad operativa.

Asimismo, las cifras del horror crecen: ya van más de 59 mil muertos y al menos 142 mil heridos desde el inicio del conflicto, según datos del Ministerio de Salud de Gaza. Pero estos números, como siempre se advierte, podrían ser muchos mayores. Hay zonas inaccesibles, cadáveres aún bajo los escombros y comunidades enteras fuera del alcance de cualquier reporte.

La inacción de la comunidad internacional es cómplice

Si bien la condena internacional ha comenzado a tomar cuerpo, este lunes comentábamos la declaración conjunta de 25 países, principalmente europeos exigiendo un alto al fuego en Gaza. No obstante, hasta ahora, estas condenas y exigencias no ha detenido ni un solo misil.

A nivel interno, en Israel, también se oyen voces críticas desde hace un tiempo en contra del actuar del gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu y el Ejército de Israel. Ahora, quien salió al paso fue Bogie Ayalon, exministro de Defensa, que califico las acciones de las FDI como crímenes de guerra. Habló de desplazamiento forzoso de civiles, tácticas de hambre para inducir la deportación “voluntaria” y asesinatos ilegítimos. Asegura que todo ello viola el derecho internacional y representa una mancha ética para la sociedad israelí.

Desde Estados Unidos, las tensiones entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Netanyahu también están en aumento. Fuentes de la Casa Blanca aseguran que el presidente se mostró sorprendido y molesto tras el bombardeo a la única iglesia católica en Gaza y por los ataques en Siria, en medio de la tensión entre drusos y beduinos. Trump habría llamado personalmente a Netanyahu para “rectificar” la situación. Un gesto poco frecuente y que refleja el creciente malestar entre los dos líderes.

El presidente estadounidense esperaba que la reciente visita de Netanyahu a Washington, sirviera para alcanzar un alto el fuego que incluyera la liberación de rehenes y la entrada masiva de ayuda humanitaria, pero la autoridad israelí dejó el país sin anunciar ningún avance. Hamas, por su parte, declaró que continúa evaluando la última propuesta presentada por los mediadores, y aseguró que “está desplegando todos sus esfuerzos” para llegar a un acuerdo.

En este escenario, Turquía mantiene una de las posiciones más firmes frente al accionar israelí. El presidente Recep Tayyip Erdogan reiteró su denuncia contra lo que llama un “genocidio” en Gaza, y fue más allá al comparar directamente a Netanyahu con Hitler, afirmando que “lo ha superado en barbarie”. Durante un acto oficial en Estambul, Erdogan llamó a la comunidad internacional a romper el silencio y actuar para levantar el bloqueo y frenar la masacre: “Cualquiera que guarde silencio sobre el genocidio en Gaza, es cómplice”, sentenció el mandatario turco.