Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 9 de Mayo de 2026


Gobierno supo de liberación del sicario 4 días después de que salió de la cárcel

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, reconoció que el Ejecutivo supo la noticia cuando el venezolano Luis Mejías ya llevaba 2 días fuera del país.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, reconoció que el Ejecutivo supo la noticia cuando el venezolano Luis Mejías ya llevaba 2 días fuera del país.

Justicia

Luis Cordero, ministro de Seguridad Pública, reconoció que el Gobierno se enteró de la liberación del sicario venezolano Alberto Mejías cuatro días después de que fuera puesto en libertad, es decir, dos días posteriores a que escapara de Chile por un paso no habilitado rumbo a Perú.

“Las autoridades se enteraron el día 14 de julio. La forma en que la policía se entera es por un llamado del fiscal, que a su vez es contactada por la abogada defensora de uno de ellos, y el fiscal llama a Carabineros y el OS9 es el que hace la consulta a Gendarmería y ahí el resto de las autoridades se entera”, señaló Cordero en entrevista con CNN Chile.

El ministro contó, además, que el sicario contaba con una red que le otorgó protección y movilidad para salir del país. “Efectivamente este tipo de personas que forman parte de organizaciones criminales están asociadas a algún tipo de red, que les permite funcionar, dar protección e incluso movilizarse”.

El ministro de Seguridad comentó que ninguna institución puede descartar su responsabilidad por este hecho, así como tampoco “se puede descartar corrupción“.

“Desde la perspectiva de la seguridad pública este es un error inexcusable y sencillamente inexplicable“, agregó Cordero.

“En el derecho, la culpa grave se asimila al dolo. Cuando usted actúa con una negligencia tal es equivalente a haberlo cometido deliberadamente. Y por esto, ante la pregunta si es acto de corrupción o un error, para efecto de la seguridad pública y sus resultados, es igualmente lesivo, por eso es tan grave lo que sucedió”, concluyó.

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