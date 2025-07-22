Guillermo Ramírez (UDI): Cumbre progresista fue "ridícula" y "no sirve de nada a Chile"

El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, fue especialmente crítico con la cumbre “Democracia Siempre”, encuentro que congregó en el Palacio de La Moneda a varios presidentes de izquierda. El gremialista aseguró que dicha instancia internacional fue “ridícula” y que “no le sirve de nada a Chile”.

El timonel de la UDI sostuvo que los mandatarios que participaron de la cumbre —el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro; de Uruguay, Yamandú Orsi y de España, Pedro Sánchez— “necesitaban escribir en un papelito de que aquí la principal amenaza para la democracia es la extrema derecha”.

“A mí me parece insólito que esa sea la conclusión cuando tenemos ahí en ese panel a presidentes, por ejemplo, que no reconocieron los resultados electorales en Venezuela y no fueron capaces de llamar fraude a lo que ya ocurrió”, sentenció Ramírez en conversación con Radio Pauta.

En esa línea, opinó que “no reconocer el resultado de elecciones me parece mucho más grave para la democracia que un sector político determinado”.

“También me parece un descaro que esa sea la conclusión cuando Pedro Sánchez tiene una cantidad de acusaciones de corrupción brutal y no se haga ninguna mención a la transparencia, la probidad y el combate contra la corrupción”, agregó.

Asimismo, el presidente de la UDI advirtió que más que ayudar al país, el encuentro puede traer consecuencias negativas: “Todo lo que ocurrió acá es ridículo, no le sirve de nada a Chile y puede terminar siendo al revés, un problema para Chile porque al ser nosotros anfitriones de un grupo de presidentes de izquierda, algunos de ellos muy radicales, nos pone por supuesto en el ojo de, en este caso, Estados Unidos”.

“Tenemos mucho que perder y muy poco que ganar. Por lo tanto, creo que el Presidente (Boric) no ha actuado como un Jefe de Estado”, afirmó.

Carrera presidencial

Consultado sobre las próximas elecciones presidenciales en el país y el auge que han tenido las derechas más extremas, Ramírez apuntó que: “Los extremos pueden atentar contra la democracia cuando no están dispuestos a parlamentar, cuando no están dispuestos a discutir un tema y tratar de llegar a una solución que resuelva los problemas de las personas”.

Así, fue tajante en señalar que en Chile “se perdió completamente el diálogo y la capacidad de llegar a acuerdos con la aparición del Frente Amplio”. “Han hecho que seamos incapaces de progresar”, criticó.

En tanto, a pesar de las baja en las encuestas de la abanderada de Chile Vamos, Ramírez afirmó que Evelyn Matthei aún tiene opciones. “Esto está tan abierto que cualquiera puede ganar”, señaló.

Mientras, sobre una eventual segunda vuelta, el timonel de la UDI indicó que si ésta fuera entre la carta del oficialismo, Jeannette Jara, y la del Partido Republicano, José Antonio Kast, “tendremos que definirlo como partido, pero mi posición personal es que, desde el minuto uno, debemos apoyar la candidatura de derecha”.