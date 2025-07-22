Jarry dejó escapar el triunfo en el ATP de Kitzbühel en su regreso al circuito

Terrible el regreso de Nicolás Jarry (98° del mundo) al circuito tras su histórico paso por Wimbledon. Es que el chileno dejó escapar la victoria de forma increíble en su debut en el cuadro principal del ATP 250 de Kitzbühel, en Austria, donde recibió una invitación.

El “Príncipe” cayó este martes frente al neerlandés Botic Van de Zandschulp (103°) por parciales de 6-4, 4-6 y 6-3, tras dos horas y 25 minutos de un partido donde estuvo 3-1 arriba en el tercer set, pero perdió cinco juegos consecutivos con un festival de errores no forzados.

El partido comenzó parejo, con los dos jugadores manteniendo sus servicios. Sin embargo, en el séptimo juego el nieto de Jaime Fillol desaprovechó dos puntos de quiebre y en el décimo jugó un pésimo turno de saque para entregarle el set al europeo.

Pero el nacional no se desmoronó y en el segundo episodio logró un tempranero quiebre en el tercer game, mientras que en el siguiente salvó una bola de break. Después estuvo firme con sus envíos y selló la manga en el décimo sin problemas.

En el tercer capítulo “Nico” consiguió una ruptura clave de entrada en el primer game y tras eso, el neerlandés pidió atención médica por problemas físicos. En la reanudación el santiaguino ratificó el quiebre y llegó a estar 3-1 arriba. Sin embargo, en el sexto entregó su saque y ahí comenzó la debacle al punto de perder cinco juegos consecutivos con un festival de errores no forzados.

Lamentable derrota de Jarry, quien dejó escapar la victoria y la chance de seguir sumando puntos para escalar en el ranking.