La mayor incorporación en 40 años: Museo Ferroviario se expande y recibe históricos carros del norte grande

Juan Donairem, jubilado de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), fue uno de los testigos de la llegada de los cuatro coches de pasajeros que arribaron en el Parque Quinta Normal.

La operación –sellada tras cinco días de traslado por la Panamericana Norte– representa uno de los mayores hitos en la historia del Museo Ferroviario de Santiago: cedidos en comodato por el Ferrocarril Antofagasta-Bolivia (FCAB), los carros representan la mayor incorporación de piezas para su colección en 40 años.

Un gesto que igualmente se enmarca en la celebración de las cuatro décadas de existencia de la institución, que resguarda cerca de 16 locomotoras a vapor, 7 coches de pasajeros, 3 carros de carga y el coche presidencial que, en su conjunto, rinden tributo a la historia de los trenes en Chile.

“El ferrocarril tiene un elemento bien componedor de nuestra historia y geografía en la medida que el país se fue desarrollando“, comentó su director, Nicolás Troncoso. “Hacia el final del siglo XIX, fue de la mano del ferrocarril, especialmente lo que la mayoría de los ciudadanos conocemos, que es el desarrollo del ferrocarril hacia Valparaíso y el sur. Pero también está lo del norte, que es fantástico, una conquista permanente”.

Esto último, otro de los puntos que hacen que la colaboración con el FCAB sea tan trascendental para el museo. “El Ferrocarril de Antofagasta-Bolivia es uno de los ferrocarriles históricos que desarrollaron el norte de Chile, y que está dentro de los denominados ‘trenes mineros’, que primero movían salitre y azufre desde la frontera, casi con Bolivia; y cobre, hasta hoy. Y este ferrocarril en particular es de los más antiguos que queda funcionando en forma ininterrumpida“, explicó Troncoso.

“Para nosotros era bien importante contar con esta colección porque en el museo, en este minuto, hay 16 máquinas distintas. Todos funcionaron en distintas zonas y lugares de Chile y, hasta ahora, no teníamos un representante importante del Norte Grande y del gran desarrollo minero, que es lo que viene a representar esta colección”, sumó el director de la entidad.

Sin embargo, también destacó la relevancia de este gesto en la consolidación de nuevas relaciones entre el espacio y otras instituciones, además de ubicarlo como una instancia de revitalización del museo. “Lo más significativo es que es una relación que parte en la pandemia, en una situación de crisis, donde obviamente estábamos todos en un escenario súper complejo. El museo igualmente ha tenido serios problemas de funcionamiento, pero ahí está la confianza, el tesón y la voluntad de seguir adelante”, reflexionó el director.

Un trozo de nuestra historia industrial

En términos concretos, se trata de vagones construidos entre 1903 y 1907 en Inglaterra, que iniciaron su vida útil a inicios de siglo y que se mantuvieron operativos en la Maestranza de Mejillones. Datos que los ubican como un importante testimonio de uno de los sistemas trazados en Chile con mayor valor histórico, con vías que se extienden en un tramo de 834 kilómetros.

Así, se configuró como uno de los principales ferrocarriles privados del territorio nacional, y que permitió conectar el borde costero con el altiplano en la estación de Ollagüe, la más alta del mundo. Nexo territorial que resulta ejemplificador a la hora de evaluar la influencia de los trenes no solo en los procesos de industrialización, sino también en el asentamiento de diversos pueblos y ciudades de nuestro país.

“Todo el ferrocarril chileno fue de grandes hitos, de grandes proezas, y que son los que convocan a que la gente siga queriendo a los trenes. Por un tema romántico y melancólico, pero igualmente porque el tren, en el mundo, sigue siendo una medida muy eficiente de transporte, seguro y de calidad”, valoró Troncoso.

“Y en el caso del norte es particularmente significativo. Como las locomotoras de vapor necesitaban agua y estaban cerca de las redes, los pequeños pueblos y paraderos se instalaban en sus cercanías. En muchos casos, después se convirtieron en pueblos y ciudades. Lo mismo ocurre en el resto de Chile”, valoró el director.

Particularidades que se enmarcan en la celebración de los 40 años de vida del museo: “Partimos el año pasado y continuamos haciendo actividades y concretando estos grandes hitos. Y en eso, este aumento de la colección es importante. Al mismo tiempo, estamos haciendo otra serie de gestiones para buscar la sostenibilidad del museo en el largo plazo. Son más bien de carácter político y de comunicaciones, para lograr que pueda ser incluido dentro de las glosas de financiamiento basal, que son tan fundamentales para brindar un buen servicio y una buena atención del público, que ese es nuestro principal mandato”.