Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales: TC rechaza requerimiento sobre despachada ley de permisología

En una decisión dividida, el Tribunal Constitucional (TC) resolvió este martes no admitir a trámite el requerimiento de inconstitucionalidad presentada por el diputado socialista Daniel Melo contra el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, comúnmente denominado como reforma a la “permisología”.

El requerimiento, impulsado por “más de la cuarta parte de los miembros en ejercicio” de la Cámara según el comunicado del tribunal, cuestionaba específicamente los artículos 9, 10, 76 y 104 del texto legal. A principios de julio, Melo había argumentado que estas disposiciones “afectan la salud de las personas, y ponen en cuestión aquellos fundamentos que están en la Constitución, a propósito de tener un medioambiente libre de contaminación”.

La solicitud se presentó en la fase final del debate legislativo, mientras el Gobierno defendía que la agilización de trámites no reduciría los estándares regulatorios ni las exigencias ambientales y técnicas. Sin embargo, la bancada socialista calificó esta postura como una “verdadera desorientación ideológica” por parte del Ejecutivo.

Finalmente, el Pleno del TC rechazó la revisión por cinco votos contra cuatro. Entre quienes apoyaban acoger el requerimiento se encontraba la presidenta del tribunal, Daniela Marzi. La Corte informó, además, que emitirá la resolución fundada dentro de un plazo de dos días.

Gobierno valora decisión del TC: “Buena noticia para el país”

El ministro de Economía, Nicolás Grau, celebró el fallo a través de un video, calificándolo como “una buena noticia para el país” debido al impacto esperado de la futura ley. “Nos permitirá reducir los tiempos de evaluación sectorial entre un 30% y un 70%, sin afectar el estándar regulatorio, ni mucho menos el estándar ambiental, que no es tocado por este proyecto de ley”, aseguró.

No obstante, el secretario de Estado señaló que entregarán una opinión más detallada una vez que se conozcan los fundamentos de la decisión del TC: “Daremos una opinión más detallada cuando sepamos los argumentos y el raciocinio que aplicó el TC para efectos de esta decisión”.