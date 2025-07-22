Luis Mena tras victoria ante Ecuador: "No hay nada más lindo que depender de uno mismo"

La Selección chilena femenina logró un triunfo clave al dar vuelta el partido y derrotar por 2-1 al local Ecuador, por la penúltima fecha del Grupo A, para quedar cerca de las semifinales de la Copa América 2025.

El técnico de la Roja, Luis Mena, valoró la victoria y depender de sí mismos para avanzar en el certamen continental cuando enfrenten el jueves a Uruguay, donde le bastará un empate para clasificar a la ronda de cuatro mejores.

“Yo siempre lo digo, no hay nada más lindo en el fútbol que depender de uno mismo, y ese depender de uno no significa relajo, al contrario. Creo que tenemos que apretar los dientes, seguir trabajando como lo estamos haciendo, con esa alegría, compañerismo y humildad que ha caracterizado a esta selección”, expresó el DT en conferencia de prensa.

Además, elogió la capacidad de sus dirigidas para sobreponerse: “Sabíamos que nos enfrentábamos a un duro rival. Teníamos que frenarlas antes, y ese fue el concepto que trabajamos en la presión media para cortar sus transiciones rápidas“.

Sobre el estado de salud de Vaitiare Pardo, quien sufrió una conmoción cerebral al cierre del primer tiempo y debió salir en camilla, sostuvo: “Los doctores me están diciendo que está bien, que está tranquila y que seguramente ya va a estar con nosotros en el hotel. Fue lamentable porque fue una agresión muy grande que sufrió una jugadora tan joven como ella y me da pena que no haya tenido sanción. Pero bueno, lo más importante es que su salud está bien y, para su familia también ella está tranquila e hicieron todos los protocolos para cuidarla”.

Por último, Mena resaltó el espíritu de grupo de su escuadra: “Me saco el sombrero con nuestras jugadoras, que hicieron un desgaste increíble. En mi época de jugador, los mejores resultados que pude tener fueron cuando estábamos todos tirando el carro para el mismo lado, y hoy día veo que es así. Eso me deja muy orgulloso“.