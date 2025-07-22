Marcela Ríos: "Los únicos países que han logrado avanzar en más igualdad y bienestar son democráticos"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis la doctora en Ciencia Política, Marcela Ríos, se refirió al debate sobre el voto extranjero a cuatro meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Al respecto, planteó que “no es recomendable cambiar las reglas del juego en un año electoral o tan cercano a una elección. Es imposible que el Parlamento pueda tomar decisiones desapasionadas, distanciados de una calculadora, cuando está en juego sus propios cargos“.

La directora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), agregó que: “Es una mala señal para la democracia, para la política, porque independientemente que puedan ser mejores o peores ideas, no es el momento para estar legislando en innovación, tampoco me parece que es el momento para estar empujando a toda costa una reforma al sistema electoral. Este es un tema complejo, no hay soluciones fáciles, el sistema que tiene Chile de permitir que las personas extranjeras que no son ciudadanas, sino que solo tengan residencia, puedan votar en todas las elecciones es un sistema poco común, poco frecuente. Hay solo cinco países en el mundo que tienen una legislación como esta”.

La también exministra de Justicia y Derechos Humanos explicó que “la mayoría de los países permite que las personas extranjeras voten una vez que tienen ciudadanía, en muchos otros países votan solo en elecciones locales, por ejemplo, pero no en las nacionales o en los plebiscitos. Es muy común en Europa que se le da el derecho de votar a personas extranjeras por acuerdos de reciprocidad. Por ejemplo, si yo soy australiana y Nueva Zelanda me deja votar en Nueva Zelanda, Australia va a hacer lo mismo. Entonces, es un sistema poco común imponer el voto obligatorio, además, es aún más anómalo imponerle multas“.

“Creo que es una discusión que no tiene un solo lado correcto o negativo, me parece equivocado decir que quienes defienden una posición son demócratas y quienes están en la otra son antidemócratas, creo que esto debería hacerse con mucha más tranquilidad en otro momento. Es un tema que va a seguir siendo trascendental porque el padrón de extranjeros que hoy día es cerca del 8% o el 9% a nivel nacional va a llegar, según los los datos de Servel, al 15% o al 20% en las próximas elecciones. Pero, además, es muy importante porque en algunos distritos, como sabemos, en Santiago Centro, en Antofagasta la proporción de votantes extranjeros es más del 30%”, desarrolló la experta.

Finalmente, sostuvo que “es muy importante esta discusión, es obvio por qué están muchos con la calculadora en la mano y nosotros por lo menos desde IDEA Internacional llamaríamos a no legislar apresuradamente, a no legislar en un contexto electoral, me parece que dejar la regulación tal como está hasta después de las elecciones para la próxima legislatura sería lo más aconsejable en este momento”.

Festival Democracia

IDEA Internacional es parte del Festival Democracia que se ha desarrollado en nuestro país desde el pasado domingo y culmina este martes 22 de julio, un encuentro que ha convocado a diversas organizaciones nacionales e internacionales con la participación de académicos de renombre como el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz.

Sobre la instancia, Marcela Ríos afirmó que es “esencial poder aportar a una iniciativa que lo que busca es ir más allá de los diagnósticos (…) tenemos una convicción que es importante no solo quedarnos en el diagnóstico, sino que es esencial poder promover propuestas concretas que enfrenten lo que Daniel Innerarity decía que eran los males de la democracia y que no nos concentráramos en los malos”.

En cuanto a la relevancia de poner en valor la democracia, la exministra de Justicia aseguró que: “Los únicos países que han logrado avanzar en más igualdad, en más bienestar, son países democráticos. La democracia tiene deficiencias, pero es la mejor alternativa y mejor forma de gobierno que hemos inventado los humanos, las humanas para poder resolver nuestros conflictos. Es el único régimen de gobierno que permite al mismo tiempo avanzar en igualdad, en bienestar social y expandir derechos, porque claro, hay regímenes autoritarios, autocracia que tienen buenos desempeños económicos, por ejemplo, buen crecimiento, pero donde no se puede expresar las opiniones, donde las mujeres no podemos caminar por la calle, donde no podemos manejar, donde las mujeres están prohibidas de ir a la universidad, o sea, existen modelos autocráticos con altos niveles de crecimiento, pero esos modelos autocráticos no están acompañados de libertades y derechos”.

“Nos parece que es una mala forma de abordar el debate público cuando uno no está de acuerdo con algo, deslegitimarla (la democracia) y también sembrar discursos antipolítica, antidemocráticos, porque el cuestionar la relevancia de la democracia no es una afrenta que se le hace a un sector político, o sea, el debilitar la democracia afecta a todos los sectores políticos, a todos los partidos políticos y en particular a las posibilidades de los ciudadanos de vivir en sociedades más prósperas”, subrayó Ríos.