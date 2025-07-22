Diario y Radio Universidad Chile

Matthew Rose, prestigioso cantante de ópera británico, llega al Teatro CA660 de Fundación CorpArtes

El intérprete debutará en Santiago el próximo 6 de agosto con el concierto “Viaje de invierno” (Winterreise) del compositor austríaco Franz Schubert, un conmovedor ciclo de canciones para voz y piano.

El intérprete debutará en Santiago el próximo 6 de agosto con el concierto “Viaje de invierno” (Winterreise) del compositor austríaco Franz Schubert, un conmovedor ciclo de canciones para voz y piano.

Cultura

En agosto, el Teatro CA660 de Fundación CorpArtes recibirá por primera vez al destacado cantante lírico británico MatthewRose, junto al pianista chileno SalvadorGüenante, en un concierto de la obra “Winterreise” de Franz Schubert, figura prolífica de la música clásica y el romanticismo.

Rose es un prestigioso bajo de ópera británico, egresado del Young Artist Programme de la Royal Opera House de Londres y del Curtis Institute of Music de Filadelfia, donde se formó bajo la tutela de la legendaria Marlena Malas y Michael Elyasen. Se ha presentado como solista junto a las orquestas Berlin Philharonic, London Philharmonic, Los Angeles Philharmonic, Orquesta de Filadelfia, entre otras. Además, cuenta con más de 100 presentaciones con la MET de Nueva York, interpretando papeles como FilippoII, Leporello y Bottom, su trayectoria es extraordinaria. Durante la temporada 2024/25 regresará como “Fasolt” en Das Rheingold en la Bayerische Staatsoper y como “Rocco” en Fidelio en la Opéra National de Bordeaux.

“Viaje de invierno” (‘Winterreise’ D.911, Op.89) es un ciclo de 24 lieder compuestos por Franz Schubert en 1827 sobre poemas de Wilhelm Müller. Este monodrama de un amor no correspondido recorre un paisaje invernal con una profunda exploración de la melancolía y el duelo. Esta obra es considerada uno de los máximos exponentes del “ciclo de lieder”, por lo que exige una intensa expresión vocal y pianística.

Salvador Güenante, pianista chileno

Salvador Güenante, pianista chileno

SalvadorGüenante será el acompañante ideal para un repertorio de esta profundidad. Pianista y pedagogo chileno, cuenta con más de una década de experiencia en interpretación y enseñanza. Ha participado del Seminario de Pianistas del Mercosur y del Festival Interamericano de Piano, además obtuvo primer lugar en el III Concurso Nacional de Música de Cámara en Santiago y colaboró con el tenor José Carreras en 2017.

“Es un verdadero privilegio recibir por primera vez en Chile y en el Teatro CA660 a MatthewRose, uno de los cantantes de ópera más destacados del mundo. Su voz, profunda y expresiva, junto a la acústica excepcional de nuestro teatro, serán el escenario ideal para ofrecer al público una interpretación inolvidable de ‘Winterreise’ y, sin duda, marcará un hito en nuestra programación con artistas internacionales”, valoró José Tomás Palma, director ejecutivo de Fundación CorpArtes.

Las entradas ya se pueden adquirir en el sitio web de CorpArtes. El valor dependerá de la ubicación seleccionada, con precios entre $15.000 y $35.000. Se ofrecen descuentos desde un 15% para estudiantes, tercera edad y convenios.

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