Primer "cara a cara" presidencial: el round Jara - Kast por desarrollo económico del que Matthei decidió restarse

Las tres candidaturas que, según los últimos sondeos, lideran las preferencias en la carrera presidencial tuvieron su primer “cara a cara” este martes en el marco del evento anual Salmón Summit 2025, organizado por la asociación gremial SalmonChile en Frutillar, Región de Los Lagos. Esto, en miras de proyectar el futuro de la acuicultura nacional ante la presencia de empresarios, líderes gremiales y la sociedad civil.

“Imaginando el futuro de Chile desde el sur“, se llamó el panel del que participaron los aspirantes a La Moneda, donde cada candidato tuvo 10 minutos para exponer antes de responder preguntas y atender a réplicas. Fue en estas últimas cuando se vivió el momento más álgido del debate.

La primera en hablar ante el público fue la presidenciable del oficialismo, Jeannette Jara, quién llamó así fortalecer una “política nacional de fomento pesquero” con foco en la industria del salmón, proponiendo descentralizar la relocalización de concesiones, racionalizar los permisos sin descuidar los estándares medioambientales e invertir en innovación, entre otras iniciativas.

Pero, además, envió un mensaje a los gremios empresariales anticipando que durante su gobierno no hará nada “sin diálogo social“. “Tengo sumamente claro el rol que juega el sector privado en esto y tengo sumamente claro que en materia de permiso tenemos que hacer esfuerzos, pero también tengo sumamente claro que esos esfuerzos tienen que ir orientados a mejorar la vida de todas las personas, el valor del trabajo es fundamental”, enfatizó.

“Algunos han criticado mi propuesta de salario vital y yo les quiero decir que no hay nada más peligroso para un país que la gente, con el sueldo que gana, no pueda llegar a fin de mes. (…) Quiero decirles que no se preocupen, en mi gobierno no les van a expropiar nada... digo porsiaca“, finalizó.

A su turno, el candidato del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, pidió un minuto de silencio por la muerte de la niña de siete años que fue baleada junto a su padre en La Granja, anticipando un discurso que estaría marcado por materia de seguridad y el avance del crimen organizado que, sostuvo, pasa “por encima” de cualquier industria económica, incluida la del salmón.

Junto con ello, apuntó contra la candidatura de Jeannette Jara: “Vemos que algunos que quieren presentarse y gobernar los destinos del país no tienen la voluntad real de enfrentar al crimen organizado. Y en esto quiero ser muy claro, tal como lo he sido hasta ahora. Nosotros no vamos a negociar con los delincuentes. Nosotros no vamos a tratar con amor a los criminales. Nosotros vamos a aplicar toda la fuerza de la ley. Vamos a aplicar todo el peso del Estado sin complejos y Chile volverá a ser un país donde las personas puedan trabajar en paz, puedan caminar tranquilos”.

En tanto, la abanderada de Chile Vamos y Amarillos, Evelyn Matthei, utilizando apoyo de imágenes sobre el escenario, apuntó contra la “Ley Lafkenche” como un factor que perjudica la generación de empleos y “asfixia” a la industria. “Tiene todo detenido y miren las cifras, para cultivar los salmones que se están cultivando hoy día y que son el segundo producto de exportación en Chile, se ocupan solamente 4 mil 120 hectáreas de mar”, dijo.

“Mientras tanto, con la Ley Lafkenche se están pidiendo 3 millones 900 mil hectáreas. Es decir, los salmones ocupan más o menos el 1 por 1.000 de lo que se está pidiendo por la Ley Lafkenche. Y mientras tanto, todo parado. Pero además, bueno, ahí claramente hay un abuso flagrante y eso no se puede seguir permitiendo. Hay que modificar la Ley Lafkenche“, sostuvo.

Round Jara – Kast

En varias oportunidades los presidenciables del oficialismo y el Partido Republicano se enfrascaron en disputas. Una de ellas se dio luego de que la candidata comunista preguntara cuáles son las medidas planteadas por José Antonio Kast para el desarrollo económico en el sector privado, fuera de las administrativas como reducción de permisos.

“Mi principal medida, Jeannette, es dejarlos trabajar. Es impedir que el ministerio que tú dirigías le haga más difícil la pega a las personas (aplausos). Quizás el ministerio que tú dirigías debería haberle planteado alternativas para mejorar la calidad del trabajo. Quizás del ministerio que tú dirigías se podría haber llevado adelante la sala cuna universal con cargo a fondos públicos, quitándoselo a los operadores políticos y entregándoselo a las mamás para que alguien les cuide a sus hijos”, respondió el republicano.

Luego de ello, Jara solicitó una réplica afirmando que “está poniéndose bueno esto” y, reconociendo que hay cosas que se puede hacer mejor desde el Estado, apuntó a que el foco es qué hacer desde el sector privado. En ese sentido, valoró que muchas leyes hayan visto la luz con apoyo de los empresarios y “la derecha política que estuvo disponible“.

Así, dado a los cuestionamientos por su rol en el Ministerio del Trabajo recordó que Matthei también ocupó dicho cargo durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Como respuesta, Kast dijo “es que le fue bastante mejor en la generación de empleos… lo que pasa es que ahí aumentó el empleo y aquí aumentó el desempleo”, dicha intervención fue seguida de aplausos que molestaron a la presidenciable oficialista.

Ante esto, Jara encendió los ánimos: “Yo sé que trajiste harta barra, entonces de repente no se puede escuchar, pero si ven los datos, no es efectivo. Quiero decirles que dato mata relato, ahora que nos falta más empleo y por eso estamos hablando de crecimiento es verdad, pero no aumentó el desempleo queridos, lo que se hizo fue recuperar los dos millones de puestos que se destruyeron en el gobierno de la derecha, no porque quisieran (abucheos) sino porque hubo una pandemia”.

Posteriormente, la exministra reiteró su cuestionamiento al exdiputado y le instó a señalar qué hizo por la industria salmonera. Kast indicó que “voté a favor inicialmente la Ley Lafkenche, pensando que ustedes la iban a respetar y que las ONGs no se iban a aprovechar de una ley que estaba pensada para comunidades indígenas (…) ¿y quiénes abusaron? El sector de la izquierda, entonces nosotros protegimos el medioambiente, a los pueblos originarios, a diferencia de otros que querían dividir Chile completo en una Constitución que fue rechazada”.

“Ya, pero ¿qué hiciste por el sector productivo? (…) Esas son las medidas señores empresarios, ninguna, ninguna“, interrumpió Jara.

Cabe destacar que se le dio la oportunidad a réplica a Matthei, sin embargo, se restó de esta intervención. “No, gracias, la verdad es que…”, cerró.