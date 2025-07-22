Proyecto de ley busca cerrar vacío legal ante acoso sexual digital a menores de edad

En los últimos días se dio a conocer el caso de un profesor de Talcahuano que enviaba audios y fotografías de contenido sexual a una estudiante de 11 años. Este caso se suma al reciente ocurrido en Valdivia, donde un hombre de 33 años retuvo por seis horas en su casa a dos adolescentes de 14 años, a quienes contactó previamente por redes sociales.

Ante estos casos, la diputada del Partido Socialista, Ana María Bravo, enfatizó que si bien el acoso sexual por medios digitales a niñas, niños y adolescentes es un delito, “lamentablemente no está tipificado ni contemplado en nuestro código penal”.

En ese sentido, la parlamentaria por la Región de Los Ríos señaló que: “Es deber de todos nosotros como sociedad y como Estado anticiparnos a este tipo de delitos y no después estar lamentando traumas de niños niñas y adolescentes que pueden llegar a abuso sexual, violaciones e incluso la muerte de niños y niñas”.

En respuesta a esta necesidad imperante, la diputada Ana María Bravo presentó en mayo un proyecto de ley que busca modificar la hipótesis del delito de grooming. La iniciativa apunta a actualizar el Artículo 366 quater del Código Penal, que actualmente solo penaliza el grooming cuando el menor es quien envía contenido sexual.

Cabe mencionar que el grooming es una forma de acoso sexual en línea en la que un adulto (o a veces un menor) establece una relación de confianza y amistad con un niño, niña o adolescente con el fin de manipularlo y abusar de él sexualmente, ya sea en el entorno digital o en persona.

El pasado mayo, la parlamentaria presentó un proyecto con el propósito de modificar la hipótesis del delito de grooming, actualizando el articulo 366 quater del Código Penal, que actualmente solo penaliza este delito cuando el menor envía contenido sexual, omitiendo sancionar las conversaciones sexualizadas que fomentan la hipersexualización infantil, lo que aumentan los riesgos de abuso sexual.

La propuesta de Bravo busca extender la sanción a las conversaciones sexualizadas que fomentan la hipersexualización infantil, ya que estas interacciones aumentan significativamente los riesgos de abuso sexual, y la legislación actual omite penalizarlas. Este trámite legislativo será votado esta semana en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas.