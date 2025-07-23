"Chile está con Palestina": Presidente Boric acoge llamado de Mahmoud Abbas para un alto el fuego en Gaza

El Presidente Gabriel Boric publicó este martes en su cuenta de X una carta enviada por la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en la que solicita apoyo de la comunidad internacional para un alto el fuego en la Franja de Gaza y el ingreso de ayuda humanitaria al enclave.

“Les quiero compartir la carta que me envió el Presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas, solicitando apoyo de la comunidad internacional para lograr un alto al fuego, el ingreso de ayuda humanitaria y detener la masacre contra el pueblo palestino”, señaló el Mandatario.

Junto con la carta, Boric expresó: “Exigimos que el gobierno de Israel detenga el genocidio que está llevando a cabo, incluso generando que todos los días palestinos y palestinas mueran de hambre (niños!) o siendo asesinados en las filas donde desesperadamente buscan recibir la poca ayuda que puede entrar a Gaza, o incluso en los templos”.

“Se trata de respetar los derechos humanos y el derecho internacional. La historia juzgará a los Estados y líderes que, por acción u omisión, han permitido esta barbarie. Chile está con Palestina“, añadió el Jefe de Estado.

Les quiero compartir la carta que me envió el Presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas, solicitando apoyo de la comunidad internacional para lograr un alto al fuego, el ingreso de ayuda humanitaria y detener la masacre contra el pueblo palestino. Exigimos que el… pic.twitter.com/r7lrF09jzb — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) July 23, 2025

Cabe mencionar que el Ministerio de Sanidad de Gaza ha registrado 101 muertes de palestinos por desnutrición, 15 de ellas en un periodo de 24 horas. Según la información disponible, al menos 80 de los 101 son niños. “Es posible que muchos más estén muriendo sin que se reporte”, dijo la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Asimismo, desde junio, más de mil palestino han muerto intentando recuperar ayuda.