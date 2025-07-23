Con foco en seguridad, críticas al Gobierno y énfasis en prescindencia: los discursos de los presidentes del Congreso en su Cuenta Pública

La Cuenta Pública del Congreso Nacional estuvo marcada por reflexiones en torno a la dificultad de responder a las demandas de la ciudadanía, con guiños contra la gestión del gobierno y llamados de cara a las próximas elecciones de noviembre.

Rendición de cuentas que se realizó este miércoles 23 de julio, coincidiendo con el aniversario 214 desde la instalación de la primer sede legislativa en 1811. Así, los presidentes de ambas cámaras dieron a conocer el balance del último periodo legislativo ante el Presidente Gabriel Boric, ministros, así como autoridades civiles, militares y eclesiásticas.

En números: durante la legislatura ingresaron a tramitación al Parlamento un total de 751 proyectos de ley, se aprobaron 75 leyes y tres tratados internacionales.

Desde el Salón de Honor en Valparaíso, el primero en tomar la palabra fue el presidente de la Corporación, José Miguel Castro, quién recordó a quien falleciera en el ejercicio de su cargo, la diputada Mercedes Bulnes. Junto con ello, valoró el trabajo legislativo ejemplificando con el despacho de la reforma de pensiones, la modernización de la Ley Antiterrorista y la Ley de Fraccionamiento Pesquero.

El parlamentario instó a seguir trabajando por responder las urgencias del país, especialmente, en materia de seguridad. En esa línea, lamentó que no siempre se avance con “madurez política” dado que muchas leyes demoraron años en ser aprobadas.

“Retrasarnos fue un error que no podemos volver a cometer. El Congreso tiene la responsabilidad avanzar e incluso anticiparse a la necesidad de los chilenos. Por eso debemos resolver lo antes posible los proyectos pendientes en esta materia, como son la ley de inteligencia, las Reglas del Uso de la Fuerza y la creación de la Defensoría de las Víctimas”, indicó.

“Es fundamental que la cercanía de las elecciones no afecten la aprobación de estas iniciativas tan relevantes. Tengo certeza que desde todos los sectores seremos capaces de continuar el trabajo realizado en esta legislatura y anteponer por sobre cualquier diferencia la seguridad de los chilenos”, agregó.

Castro, además, apuntó contra las acciones del gobierno recordando lo que fue la entrega de datos erróneos por parte de la Dipres en la tramitación del Presupuesto 2025, la lentitud en torno al reglamento que permitiría la entrega de beneficios a las víctimas del megaincendio en Valparaíso y la no comparecencia de autoridades gubernamentales a las comisiones especiales investigadoras.

A su turno, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, agradeció la gestión de la destituida senadora socialista Isabel Allende, apuntó a cómo hoy la democracia no parece estar resolviendo los problemas reales de la ciudadanía y a la deslegitimidad del Congreso tras los casos de corrupción: “La falta de representación o la sensación de que somos un grupo privilegiado es hoy y será uno de los mayores desafíos que tenemos que enfrentar”.

Así, llamó al Congreso a asumir un rol activo. “Porque cuando la gente deja de creer en las instituciones empieza a depositar su esperanza en figuras que prometen soluciones rápidas para esos problemas complejos y que muchas veces terminan siendo caudillos más interesados en el poder personal que en el bien común. Frente a eso, el Congreso tiene que asumir un rol activo. Tenemos que demostrar que la democracia sí puede responder, que sí puede lograr avances concretos para mejorar la vida de las personas”, afirmó.

En ese sentido, instó a continuar con la tramitación de la reforma al sistema político que impulsa un grupo de senadores desde el Partido Socialista hasta Chile Vamos, al igual que la norma que impone multa a quienes no concurran a votar. Finalmente, comprometió la prescindencia del Senado de la República ante este próximo ciclo electoral y llamó al gobierno a “actuar con la misma responsabilidad” porque “el país no esta para pugnas de poder“.

Boric: “Que la Cámara de Diputados tenga seis presidentes en cuatro años hace más difícil la legislatura”

A su salida del Salón de Honor de la sede legislativa en la Región de Valparaíso, el Presidente Gabriel Boric indicó que “con el diputado Castro, con el senador Ossandón, venimos de diferentes sectores políticos, pero sabemos que la democracia es mucho más importante que nuestras diferencias y tenemos que cuidar nuestras instituciones”.

“Y creo que ambos hicieron discursos a la altura de la circunstancia donde se plantean críticas que me parecen constructivas, por ejemplo: el tema de los reglamentos, de las listas de espera. Yo como Presidente las acojo, no a la defensiva, sino porque fueron constructivas para tratar de empujar más”, afirmó.

Por último, comentó que “debo decir que en mi opinión, el que la Cámara de Diputados, en particular, tenga seis presidentes en cuatro años hace más difícil un trabajo continuo con la legislatura. Creo que en eso habría que tener una visión de menos confrontación y tener presidencias más larga incluso en el Senado, ojalá”.