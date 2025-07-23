Daniel Melo (PS) apunta contra ministro Grau por permisología: “Solo escuchó al gran empresariado”

Tras la resolución del Tribunal Constitucional que validó la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales mejor conocida como “permisología”, el diputado Daniel Melo (PS) criticó duramente al ministro de Economía, Nicolás Grau. Para el socialista, la iniciativa prioriza los intereses del gran empresariado y desregula la evaluación ambiental.

El Tribunal Constitucional, en decisión dividida de cinco votos contra cuatro, resolvió no acoger el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de parlamentarios oficialistas contra artículos claves de la ley de permisos sectoriales.

La determinación del TC fue valorada por el ministro Grau pese al fuego aliado. Incluso, el secretario de Estado e impulsor de la ley catalogó la resolución como “una buena noticia para el país”. De esta manera, la iniciativa del Ejecutivo orientada a reducir los tiempos de tramitación de permisos ambientales y sectoriales requeridos para llevar a cabo proyectos de inversión en Chile reducirá estos entre un 30% y un 70%.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado del Partido Socialista, Daniel Melo, quién encabezó el grupo parlamentario que presentó el requerimiento de inconstitucionalidad ante el TC, se refirió a la decisión del órgano autónomo del Estado.

Aunque indicó respetar el fallo, también lamentó que el TC “no haya tomado la decisión de analizar el fondo”. El legislador también mostró su disconformidad frente a que se perdiera la posibilidad para que “el tribunal se pudiera referir y hubiera abierto el debate respecto al requerimiento que hicimos en su momento, que a nuestro modo de ver agredía, y nos asiste esa convicción, derechos constitucionales”.

Melo expuso sus reparos sobre la legislación y sus efectos en la flexibilización de requisitos: “Me parece grave que con esta ley se establezca una desregulación del sistema de evaluación y otorgamiento de permisos del Estado. Nadie está en contra de la modernización del Estado y de agilizar y mejorar el sistema, en eso todos compartimos un mismo objetivo”.

“El ministro señaló en distintas oportunidades que esto no iba a afectar en la evaluación ambiental, pero cuando se analiza, por ejemplo, el artículo 76 que establece la estabilidad regulatoria para proyectos que tienen resoluciones de calificación ambiental, directamente se está afectando la normativa ambiental en nuestro país”, apuntó.

Críticas a Grau

En sus declaraciones, el diputado Melo fue crítico con el rol que tuvo en la discusión legislativa el ministro Nicolás Grau. “Solo escuchó a un sector de la sociedad chilena, al gran empresariado, y a la extrema derecha en esta lógica de reducir el Estado y desregular el sistema de evaluación”, denunció.

“Nunca tuvo la posibilidad de incorporar la visión tanto de las organizaciones ambientales como también de los parlamentarios oficialistas. Lamento este enamoramiento de este proyecto de ley sin tener la posibilidad de hacer converger las visiones. Nosotros seguimos creyendo que esto debe realizarse de manera justa y equilibrada, desarrollo económico con el debido cuidado, el respeto al medio ambiente y a la salud de las personas”, complementó Melo.

Derechos versus crecimiento económico

El parlamentario socialista profundizó en sus críticas respecto de la iniciativa y el debate sobre proteger derechos de las personas versus el desarrollo económico. “El desarrollo económico del país no puede hacerse a cualquier precio ni a costa de la desregulación del sistema de evaluación. Porque hay que ser muy estrictos hoy día, en plena crisis climática, como uno lega a las futuras generaciones un mejor país”, señaló para luego centrarse en cómo la legislación favorece más al gran empresariado que a la pequeña y mediana empresa.

“Es distinto avanzar en permisos y agilizarlos para un emprendimiento, como un restaurant que es el ejemplo que ponía el gobierno, versus el cierre de una faena minera, ya que (esta última) implica pasivos ambientales que por el solo hecho de una declaración jurada, hoy día con esta ley, van a poder avanzar”, explicó Melo.

De la misma manera, subrayó que la nueva ley “abre una puerta a un proceso de desregulación del rol que le cabe al Estado en materia de evaluación de los proyectos, de entrega de permisos”.

“Entonces, yo me pregunto, ¿qué de ecologista quedó en el gobierno? Yo creo que el legado lo vamos a ver en años más cuando se afecte la salud de las personas, se afecte al medio ambiente y tengamos más procesos de judicialización de proyectos como los que tenemos hoy día”, afirmó.