"Intolerable": diputados socialistas estallan contra la DC por acusar a Vodanovic de "chantajista"

Diputados del Partidos Socialista expresaron su malestar por las declaraciones del jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, quien acusó a la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, de “chantajear” a la falange para que determine su respaldo a la candidatura presidencial de Jeannette Jara.

La senadora y timonel socialista emplazó a la Democracia Cristiana a “sincerar” su apoyo a Jara. “El no apoyo a esta opción (Jara), finalmente se transforma en un apoyo, aunque sea indirecto, a la candidatura de Kast”, sostuvo Vodanovic en conversación con La Tercera.

Así, en diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el diputado Héctor Barría, criticó que en primera instancia el oficialismo haya manifestado que respetaría la libertad de decisión de la Democracia Cristiana pero “un par de horas después” Vodanovic diera a conocer su apreciación.

“Nos parece que rompe con esa declaración que era bastante responsable, respetuosa y ella sale con este especie de, para qué estamos con cosas, lo más parecido a un chantaje. Creo que esos términos que utilizó de exigir estar por una candidatura y ese tono debiera haberlo utilizado en la primaria donde el PS se movió bastante poco por la candidatura de Carolina Tohá“, cuestionó.

Tras sus declaraciones, los diputados del PS cuestionaron al democratacristiano por sus dichos. A través de X, el senador Tomás de Rementería expuso que: “No es chantaje, es una obviedad lo que propone @pvodanovic (Paulina Vodanovic)”.

“Lista única para la candidatura única del progresismo. Inaceptable actitud de la DC”, agregó.

No es chantaje, es una obviedad lo que propone @pvodanovic. Lista única para la candidatura única del progresismo. Inaceptable actitud de la DC. pic.twitter.com/sCMXewqrIu — Tomás de Rementería (@TDRementeria) July 23, 2025

De la misma manera, los parlamentarios Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri también manifestaron su malestar por las declaraciones de Barría. Para Cicardini, “lo que plantea la presidenta del PS es de sentido común: si se construye una lista parlamentaria conjunta, lo lógico y coherente es que esa misma fuerza tenga una candidatura presidencial común”.

“Llamarlo “chantaje” en plena negociación fue innecesario y poco constructivo”, subrayó.

Lo que plantea la presidenta del PS es de sentido común: si se construye una lista parlamentaria conjunta, lo lógico y coherente es que esa misma fuerza tenga una candidatura presidencial común. Llamarlo “chantaje” en plena negociación fue innecesario y poco constructivo. pic.twitter.com/wMhgKtGh9a — Diputada Daniella Cicardini (@Dani_Cicardini) July 23, 2025

Mientras, Manouchehri expuso que era “intolerable” que la DC “trate de chantajista” a la presidenta del Partido Socialista, “más cuando ella ha dicho algo relevante: si quieren sumarse a la lista deben apoyar a Jara. Eso no es chantaje, sino condición mínima. Y si no les gusta, tienen toda la libertad de ir en otra lista”.