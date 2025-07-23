La Orquesta Sinfónica Nacional recorrerá desde lo clásico a lo contemporáneo

El nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile llega el viernes 25 y sábado 26 de julio a las 19:30 horas con “Tres mundos sonoros”, en la Gran Sala Sinfónica Nacional. Bajo la dirección del maestro español Josep Caballé Domenech, el concierto abordará un repertorio que incluye obras de dos grandes figuras de la música universal como son Ludwig van Beethoven y Richard Strauss, además del joven compositor chileno Nicolás Ahumada.

“Hay una característica entre las tres obras, y es que entre una y la siguiente pasan más de cien años. Estamos hablando de tres periodos totalmente distintos”, comenta el director acerca del programa.

La Octava sinfonía de Beethoven será la obra que abrirá el concierto. Conocida por su carácter alegre y vigoroso, posee giros humorísticos evidentes desde el movimiento inicial. Sin dedicatoria y llamada también “mi pequeña sinfonía en fa”, fue estrenada en febrero de 1814, cuando el compositor ya había perdido casi totalmente su sentido del oído. Sin embargo, Caballé Domenech señala que “de pequeña no tiene nada, es una sinfonía impresionante, genial, donde se ve a Beethoven haciendo un gran uso de su humor característico”.

Tras el intermedio, la orquesta interpretará por primera vez la obra Kamikaze, de Nicolás Ahumada, compositor chileno reconocido por su sensibilidad artística y su habilidad para fusionar procedimientos narrativos con búsquedas sonoras que exploran el movimiento, el vértigo, las ilusiones temporales, los procesos tímbricos y la creación de espacios. Estas inquietudes creativas lo han consolidado como una de las voces más prometedoras de la música contemporánea chilena, siendo reconocido en diversos concursos nacionales. La pieza fue ganadora del I Concurso de Composición Orquestal en el Festival Musicahora (2021) de La Serena y está inspirada en el juego Kamikaze de Fantasilandia, con sus dos brazos mecánicos que giran en 360 grados. Ahumada ha señalado que su obra busca evocar una sensación de vértigo, similar a la que produce el juego debido a su fuerza gravitatoria.

El cierre será con Richard Strauss y Cuatro interludios sinfónicos, pertenecientes a su ópera Intermezzo op. 72. Estrenada en 1924, su título se inspira en las escenas cómicas interpretadas entre los actos de una ópera seria. En ella, el propio compositor alemán escribió el libreto, representándose a sí mismo como “Robert Storch” y a su esposa como “Christine”. Los cuatro interludios caracterizan primero la partida del protagonista a una gira de conciertos, luego a este acompañando a su esposa, más tarde Storch en un juego de cartas, para finalizar con la resolución del conflicto entre los esposos y el regreso a casa. “Es una música muy virtuosa para la orquesta, es extremadamente difícil, tiene todas las características de Strauss, muchas notas, pero una gran línea, unas grandes melodías, una riqueza instrumental impresionante. Bueno, Richard Strauss al puro estilo”, comenta el director sobre esta obra.

Tras este programa, el viernes 1 y sábado 2 de agosto marcará el regreso del director invitado Luis Toro Araya. Actual titular de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, en 2024 debutó frente a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, elenco del que fue parte entre los años 2014 y 2017 en la fila de violines segundos. Así, Toro Araya dirigirá esta vez en la Gran Sala Sinfónica Nacional, con un programa titulado “Búsquedas sagradas”, que incluye Parsifal: Preludio acto I / Los encantos del Viernes Santo de Richard Wagner; Concierto para trompeta en mi bemol mayor de Johann Nepomuk Hummel, con la solista española Ana Romero; y la Sinfonía n.º 1 en mi menor, op. 39 de Jean Sibelius.

Las entradas para todos los conciertos se encuentran disponibles en ceacuchile.ticketplus.cl y en las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional, Av. Vicuña Mackenna 20 (martes a viernes de 10:00 a 15:00 horas) y del Teatro Universidad de Chile, Av. Providencia 43 (salida de Metro Baquedano, martes a viernes de 10:00 a 19:00 horas).

Además de las entradas para cada uno de los programas que se ofrecerán a lo largo del año, está la posibilidad de adquirir abonos que permiten asistir a tres, siete o catorce conciertos, con descuentos de hasta un 45%. Más información en ceacuchile.cl.