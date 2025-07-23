Más de 15 millones de votantes habilitados: Servel entrega padrón provisorio para elecciones de noviembre

El Servicio Electoral de Chile (Servel) dio a conocer el padrón electoral provisorio para las elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre próximo. Contempla un total de 15 millones 791 mil 56 electores y electoras habilitados para sufragar.

En cuanto a extranjeros habilitados para participar en los comicios, la cifra asciende a 886 mil 190 personas. Las nacionalidades con mayor número de electores en el padrón provisorio son Venezuela con 237 mil 889, Perú con 193 mil 883 y Colombia con 103 mil 239.

El padrón electoral provisorio también contiene a 160 mil 856 chilenos y chilenas que podrán acudir a las urnas en el exterior para la elección presidencial.

Según explicó el Servel, el objetivo de determinar el padrón electoral provisorio y la nómina provisoria de inhabilitados es someter ambos registros a un proceso de auditoría independiente a cargo de dos empresas externas.

Estas auditorías tienen por finalidad verificar que la información contenida se ajuste a los requisitos establecidos por la ley, y evaluar los procedimientos, sistemas de información, mecanismos de control y programas computacionales utilizados en su elaboración. Los informes resultantes permitirán al Servicio Electoral realizar las correcciones necesarias.

Una vez concluido este proceso, el padrón electoral auditado y la nómina auditada de inhabilitados serán publicados el 18 de agosto en el sitio web de Servel. A partir de esa fecha y hasta el 28 de agosto, se abrirá el período para presentar reclamaciones ante los tribunales electorales regionales.

El padrón electoral definitivo a utilizarse en las elecciones presidenciales y parlamentarias será publicado, conforme a la ley, el 17 de septiembre.