Presidente Gabriel Boric designó a Aldo Valle como nuevo ministro de Ciencia

El Presidente Gabriel Boric designó como nuevo ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación a Aldo Valle Acevedo.

Valle es abogado de la Universidad de Valparaíso y magíster en Filosofía de la Ciencia con mención en Lógica de la misma universidad. Se ha desempeñado como académico de las universidades de Valparaíso y Diego Portales, además de ser rector de la Universidad de Valparaíso electo en tres periodos consecutivos.

También, fue vicepresidente del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas y jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría de Pesca.

Por otro lado, desde Presidencia informaron que la ahora exministra de Ciencia, Aisén Etcheverry, se incorpora a partir de este miércoles 23 de julio al gabinete presidencial como Jefa de Planificación Estratégica.