Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 10 de Mayo de 2026


Presidente Gabriel Boric designó a Aldo Valle como nuevo ministro de Ciencia

El Mandatario lo designó en reemplazo de Aisén Etcheverry, quien se incorpora al gabinete presidencial como Jefa de Planificación Estratégica.

El Mandatario lo designó en reemplazo de Aisén Etcheverry, quien se incorpora al gabinete presidencial como Jefa de Planificación Estratégica.

Política

El Presidente Gabriel Boric designó como nuevo ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación a Aldo Valle Acevedo.

Valle es abogado de la Universidad de Valparaíso y magíster en Filosofía de la Ciencia con mención en Lógica de la misma universidad. Se ha desempeñado como académico de las universidades de Valparaíso y Diego Portales, además de ser rector de la Universidad de Valparaíso electo en tres periodos consecutivos.

También, fue vicepresidente del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas y jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría de Pesca.

Por otro lado, desde Presidencia informaron que la ahora exministra de Ciencia, Aisén Etcheverry, se incorpora a partir de este miércoles 23 de julio al gabinete presidencial como Jefa de Planificación Estratégica.

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