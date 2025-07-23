Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 10 de Mayo de 2026


¿Presión indebida? La discusión que generó la carta de empresarios a los candidatos de derecha

El llamado del mundo empresarial a priorizar la unidad opositora generó críticas del oficialismo y también del Partido Republicano. Sin embargo, el analista político Tomás Duval recalcó que la misiva no cambiará el curso del escenario electoral.

El llamado del mundo empresarial a priorizar la unidad opositora generó críticas del oficialismo y también del Partido Republicano. Sin embargo, el analista político Tomás Duval recalcó que la misiva no cambiará el curso del escenario electoral.

Elecciones 2025Política

Una carta escrita por un grupo de 160 empresarios publicada en el diario El Mercurio en la que instan a la unidad de la oposición, causó incomodad en las filas oficialistas y también en el Partido Republicano.

Los firmantes de la misiva —entre los que se encuentran el expresidente de la CPC, Juan Sutil y el exministro de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno— conminaron a los candidatos presidenciales de derecha Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser a “postergar sus legítimos intereses” y trabajar unidos por un programa y una lista parlamentaria única, pues a su juicio, existe un riesgo real de perder las elecciones.

La carta fue cuestionada desde el oficialismo, con el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, calificándola como “una presión indebida del empresariado”Pueden ser personas muy respetables y conocidas, pero son del mundo del capital y buscan su representación. Censuro que haya mecanismos de presión”, dijo en conversación con Radio Cooperativa.

Diputados del Frente Amplio en una pauta en el Congreso.

Punto de prensa de diputados y diputadas del Frente Amplio (FA).

Por su parte, parlamentarios del Frente Amplio (FA) convocaron este miércoles un punto de prensa en donde criticaron la relación entre el poder económico y la derecha. La diputada Claudia Mix indicó que con la misiva y con la reacción que tuvieron miembros de la oposición, quedó en evidencia el vínculo que tienen con el empresariado.

“¿Quién es el jefe? ¿Quién es el que manda? ¿A quienes representan los parlamentarios de la derecha y la ultraderecha en este Congreso? A nosotros nos queda claro después de leer esa carta y ver los llamados desesperantes de la UDI y de Renovación Nacional a conformar la lista única”, acusó.

“Nosotros, en cambio, queremos decirle a todo Chile que los intereses que nos motivan para estar acá responden a las necesidades que nuestro pueblo tiene hoy y la unidad. El llamado de unidad del oficialismo responde a eso”, dijo Mix.

De manera similar, la diputada del FA, Lorena Fries, distinguió entre los intereses que motivarían a la derecha y a los que mueven al oficialismo. 

“Nosotros lo que hemos hecho es un proceso de convocar voluntades, de abajo hacia arriba. Desde la gente que tiene necesidades, desde la gente que está choreada con la política, desde la gente que no nos cree a los políticos. Ese proceso hicimos y ese proceso es el que vamos a construir y nadie nos manda más que aquellos que nos votan”, aseguró.

Lorena Fries, diputada del Frente Amplio ofrece un punto de prensa en la Cámara de Diputados. Raúl Zamora (Aton Chile)

Lorena Fries, diputada del Frente Amplio. Raúl Zamora (Aton Chile).

Desde la oposición, quien se pronunció respecto a la carta fue el diputado del Partido Republicano, Cristián Araya. El parlamentario hizo un llamado al empresariado “a preocuparse de hacer crecer el país, generar empleo y hacer más rica esta nación”. Además, instó a “dejar la política a los políticos y las empresas a los empresarios”.

En esa misma línea, Araya afirmó que “no hay que confundir roles” y que “independientemente de las presiones, los llamados y lo que realice uno u otro grupo, las publicaciones que realicen los medios de comunicación o las encuestas; nosotros seguimos con la misma hoja de ruta, que es ofrecerle a Chile una alternativa para enfrentar la crisis de seguridad, la crisis migratoria y la crisis económica que afecta a los chilenos”, declaró.

Tomás Duval: “No veo que tenga mayor incidencia”

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el analista político vinculado a Renovación Nacional (RN), Tomás Duval, reconoció que la carta puede leerse como una señal de unión entre el poder económico y la oposición. Sin embargo, también recalcó que no cambiará el curso de las elecciones de este año. 

“La carta me parece que es absolutamente extemporánea en su contenido, en su forma, porque las decisiones políticas ya están tomadas por los partidos de la derecha. Me parece que van a haber dos listas parlamentarias y eso es una realidad. Hoy día la derecha está fragmentada, ese es el punto de fondo, no veo que tenga mayor incidencia”, opinó.

“Es una expresión de voluntarismo pero no de la realidad”, insistió.

Del mismo modo, el analista descartó de plano la conformación de pactos por omisión: “La verdad que me parece difícil, podría darse quizás en algún lugar muy específico. La preocupación básicamente está en las circunscripciones senatoriales que son binominales. Ahí está la preocupación, pero me parece difícil. Lo vimos en la elección pasada, hubo algo, pero tampoco se llegó a buen término”.

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