SCD y Chilecreativo lanzan estudio que medirá por primera vez el uso de IA en la música

Mucho se habla del acelerado crecimiento de la Inteligencia Artificial en el mundo, y como está impactando los diferentes procesos productivos. Su encuentro con la creatividad no ha estado exento de polémicas y debates, y en industrias como la música su uso ha generado controversias. ¿Qué pasa en Chile? ¿Hasta qué punto la IA ha penetrado en los procesos creativos de los músicos y músicas del país?

Son las preguntas que dieron vida al primer estudio sobre el tema que fue lanzado hace unos días, que está recopilando la opinión de cientos de artistas y actores de la industria musical en torno a su visión, uso y proyecciones sobre las herramientas de inteligencia artificial.

El estudio presentado por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes (SCD) y Chilecreativo, es desarrollado por la empresa Process e incluirá innovadoras herramientas de levantamiento de datos como audios de WhatsApp procesados con Inteligencia Artificial.

Los resultados de este estudio entregarán un panorama base para entender la relación de la industria local con la IA, y serán presentados a fines del mes de septiembre.

La encuesta estará disponible hasta el próximo 31 de julio para ser respondida por músicos, productores, ingenieros y los diversos profesionales de la industria de la música.