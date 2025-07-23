Senado aprobó proyecto que fortalece los SLEP y lo despachó a la Cámara

La Sala del Senado aprobó el proyecto de ley que fortalece la instalación y administración del Sistema de Educación Pública y sus Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). El texto pasó a su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

El proyecto busca mejorar el traspaso de establecimientos a los SLEP; desarrollar capacidades administrativas, financieras y pedagógicas en estos servicios; potenciar su vinculación con las comunidades; fortalecer las funciones de apoyo a los SLEP que recaen en la Dirección de Educación Pública (DEP); mejorar el acompañamiento; y reconocer el estatus de política de Estado al Sistema de Educación Pública.

Entre sus medidas, el proyecto extiende el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) hasta 2029, asignándole más de $100 mil millones para preparar el traspaso de los futuros SLEP, con acciones como la mejora de infraestructura, la compra de recursos pedagógicos y el pago de sueldos en municipios con mayor presión financiera.

El ministro Nicolás Cataldo agradeció a las y los senadores por aprobar el proyecto, el que “reconoce la urgencia de robustecer los planes de transición para asegurar un correcto traspaso de los SLEP, determinando la obligatoriedad de que las municipalidades los suscriban, y define el rol de la Superintendencia de Educación en la fiscalización del cumplimiento de estas obligaciones y del uso de esos recursos. Esperamos que el proyecto continúe su tramitación, porque tiene una importancia estratégica para fortalecer la educación pública”.

El proyecto contempla medidas en seis ejes. Estas son algunas: