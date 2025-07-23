Subsecretario Orellana por PAES: “Tener varias oportunidades y beneficios disminuye la ansiedad”

Este miércoles vencía el plazo para la inscripción para aquellos que quieran rendir la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES Regular), la cuál se realizará en diciembre próximo. No obstante, las autoridades tomaron la determinación de dar un día más, hasta este jueves 24 de julio hasta las 13:00 pm, para la inscripción.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, destacó que “la PAES, a diferencia de la PSU, tiene importantes novedades”. “Primero, que la puedes rendir más de una vez al año. En junio rendimos la prueba de invierno, cuando la gente se inscriba, tiene que tener claro que puede darla de nuevo en una versión invierno”, comentó la autoridad.

También, destacó que la PAES “te da la posibilidad de guardar tus puntajes”. “Ni en la Prueba de Aptitud ni en la PSU era posible guardar tu puntaje. La dabas un año y te iba bien en una y te iba mal en la otra, tenías que darla de nuevo. En el caso de la PAES, si tienes un buen puntaje en Lenguaje y quieres mejorar Matemáticas, cuando la das de nuevo y vas a postular, el sistema te escoge tu mejor combinación de puntaje”, detalló Orellana sobre la nueva modalidad.

El subsecretario resaltó también las posibilidades de rendir esta prueba para personas con diferentes condiciones, ya que “para que una prueba funcione, debe rendirse en igualdad de condiciones”.

“Hay que darla con mucha tranquilidad, con mucha calma. Siempre tienen que darla muy tranquilos, porque tener varias oportunidades, tener todos estos beneficios, disminuye la ansiedad. Y al disminuir la ansiedad tenemos mejores condiciones para rendir en nuestra mejor performance”, expuso Orellana.

Por otro lado, el subsecretario de Educación Superior reflexionó en torno al debate sobre el uso de la PAES como medición para la calidad de la educación universitaria. “Es importante señalar que las pruebas tienen que ser usadas para lo que son diseñadas. Tu no puedes usar una prueba para lo que no está construida”, señaló.

“Chile tiene un sistema de aseguramiento de la calidad, tiene una agencia de la calidad escolar, que tiene distintas pruebas, distintos instrumentos. Que miden resultados, otros indicadores, y que de alguna manera pueden usarse para referirse al estado de la educación general”, complementó Orellana.

En tanto, Orellana abordó la votación de indicaciones al proyecto que reemplaza el Crédito con Aval del Estado por un nuevo instrumento de Financiamiento público para la Educación Superior (FES). “No podemos condonar el CAE y al otro día darte CAE, porque tendríamos que condonar después”, indicó.

“Necesariamente, y eso viene en la dificultad del proyecto, es que tenemos que tener una solución coherente para los actuales deudores y para el sistema del mañana”, sentenció el subsecretario.