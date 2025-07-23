Theodora Garrido y Nicolás Campos logran histórico Top 8 en Mundial de Deportes Acuáticos

Un nuevo hito deportivo para el Team Chile. Los representantes nacionales Theodora Garrido y Nicolás Campos lograron un histórico octavo lugar en la final de dueto técnico mixto en el Mundial de Deportes Acuáticos 2025, que se realiza en Singapur hasta el 3 de agosto.

Con una rutina evaluada en 199.7834 puntos, Garrido y Campos no solo ingresaron al Top 8 mundial, sino que además se consolidaron como la mejor dupla sudamericana en esta exigente disciplina.

Este resultado se suma a una destacada actuación de Chile en la natación artística, donde el equipo nacional ya había alcanzado el undécimo lugar en la final de rutina libre por equipos, superando a potencias regionales como Brasil.

Chile brilla en natación artística mundial

En la competencia de equipo libre, el conjunto nacional —integrado por Nicolás Campos, Dominga Cerda, Dominga Césped, Bárbara Coppelli, Theodora Garrido, Josefa Oravec, Chloe Plaut y Macarena Vial— clasificó en el lugar 12 con 235.4976 puntos y luego escaló al puesto 11 en la final con una calificación de 240.6881, ubicándose como el mejor país sudamericano de la categoría.

La medalla de oro fue para China, seguida por Japón (plata) y España (bronce).

En otras pruebas, Nicolás Campos también obtuvo un octavo lugar en la final de solo técnico masculino con 220.6167 puntos, mientras que en solo libre remató en el noveno puesto, sumando otros resultados destacados en su cuenta personal.